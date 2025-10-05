https://ria.ru/20251005/udar-2046474671.html
ВС России нанесли удары по ж/д инфраструктуре в Сумской области
ВС России нанесли удары по ж/д инфраструктуре в Сумской области - РИА Новости, 05.10.2025
ВС России нанесли удары по ж/д инфраструктуре в Сумской области
Удары нанесены по железнодорожной инфраструктуре в Сумской области, наблюдаются проблемы с электроснабжением, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T10:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
сумская область
дмитрий песков
конотоп
ВС России нанесли удары по ж/д инфраструктуре в Сумской области
ВС России нанесли серию ударов по ж/д инфраструктуре в Сумской области