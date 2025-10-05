Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по ж/д инфраструктуре в Сумской области - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/udar-2046474671.html
ВС России нанесли удары по ж/д инфраструктуре в Сумской области
ВС России нанесли удары по ж/д инфраструктуре в Сумской области - РИА Новости, 05.10.2025
ВС России нанесли удары по ж/д инфраструктуре в Сумской области
Удары нанесены по железнодорожной инфраструктуре в Сумской области, наблюдаются проблемы с электроснабжением, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T10:50:00+03:00
2025-10-05T10:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
сумская область
дмитрий песков
конотоп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_414d0db0ddf88e2f2a41691f93095b77.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
конотоп
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496599_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_61a6d4cc00ce28f53b1b5f0010391cb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, сумская область, дмитрий песков, конотоп
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Дмитрий Песков, Конотоп
ВС России нанесли удары по ж/д инфраструктуре в Сумской области

ВС России нанесли серию ударов по ж/д инфраструктуре в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Удары нанесены по железнодорожной инфраструктуре в Сумской области, наблюдаются проблемы с электроснабжением, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Сумская область (Шостка, Конотоп, Сумы, Сумский район)... Серия повторных взрывов, удары по железнодорожной инфраструктуре, частичное отключение света и коммуникаций", - заявил Лебедев.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныСумская областьДмитрий ПесковКонотоп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала