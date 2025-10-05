В Госдуму внесут проект о единой федеральной выплате заслуженным учителям

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о единой федеральной выплате учителям, которые удостоены звания "Заслуженный учитель Российской Федерации", документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов . Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.

"Проект федерального закона разработан в целях усиления социальной поддержки педагогических работников и повышения престижности и устойчивости труда учителей, и устранения межрегиональной дифференциации, за счет обеспечения единого минимального уровня материального поощрения при присвоении почетного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Предлагается установить единый минимальный размер ежемесячной выплаты в размере не менее 15% от должностного оклада.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в российских регионах и муниципалитетах подобные доплаты педагогам устанавливаются неравномерно.

"Есть территории с процентными надбавками к окладам, как, например, в Московской области – 20%. В некоторых субъектах доплаты фиксированные. Например, в Северной Осетии - 1,5 тысячи рублей, а в других регионах заслуженные учителя могут получать единовременные выплаты с небольшой ежемесячной надбавкой", - сказал он.

Лидер партии уточнил, что в зависимости от территории педагоги со схожим опытом, заслугами получают разные деньги, поэтому проектом предлагается на федеральном уровне ввести единые правила.

Кроме того, Миронов рассказал, что партия СРЗП предлагает увеличить зарплаты педагогов до 200% от средней зарплаты по России , при этом 70% зарплаты должен составлять оклад без учёта надбавок.