05.10.2025
04:16 05.10.2025
В Госдуму внесут проект о единой федеральной выплате заслуженным учителям
В Госдуму внесут проект о единой федеральной выплате заслуженным учителям - РИА Новости, 05.10.2025
В Госдуму внесут проект о единой федеральной выплате заслуженным учителям
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о единой федеральной выплате учителям, которые удостоены... РИА Новости, 05.10.2025
общество, россия, московская область (подмосковье), сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о единой федеральной выплате заслуженным учителям

Депутаты СРЗП внесут проект о единой федеральной выплате заслуженным учителям

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о единой федеральной выплате учителям, которые удостоены звания "Заслуженный учитель Российской Федерации", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Госдуме предложили давать учителям служебное жилье
01:16
"Проект федерального закона разработан в целях усиления социальной поддержки педагогических работников и повышения престижности и устойчивости труда учителей, и устранения межрегиональной дифференциации, за счет обеспечения единого минимального уровня материального поощрения при присвоении почетного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Предлагается установить единый минимальный размер ежемесячной выплаты в размере не менее 15% от должностного оклада.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в российских регионах и муниципалитетах подобные доплаты педагогам устанавливаются неравномерно.
Учитель и ученики - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Опрос показал, как россияне оценивают положение учителей в обществе
3 октября, 15:56
"Есть территории с процентными надбавками к окладам, как, например, в Московской области – 20%. В некоторых субъектах доплаты фиксированные. Например, в Северной Осетии - 1,5 тысячи рублей, а в других регионах заслуженные учителя могут получать единовременные выплаты с небольшой ежемесячной надбавкой", - сказал он.
Лидер партии уточнил, что в зависимости от территории педагоги со схожим опытом, заслугами получают разные деньги, поэтому проектом предлагается на федеральном уровне ввести единые правила.
Кроме того, Миронов рассказал, что партия СРЗП предлагает увеличить зарплаты педагогов до 200% от средней зарплаты по России, при этом 70% зарплаты должен составлять оклад без учёта надбавок.
День учителя ежегодно отмечается в России 5 октября.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В ГД внесут проект о дополнительных выплатах медикам и школьным учителям
13 мая, 10:34
 
Общество Россия Московская область (Подмосковье) Сергей Миронов Госдума РФ
 
 
