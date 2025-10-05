Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили давать учителям служебное жилье
01:16 05.10.2025
В Госдуме предложили давать учителям служебное жилье
В Госдуме предложили давать учителям служебное жилье
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением внедрить... РИА Новости, 05.10.2025
В Госдуме предложили давать учителям служебное жилье

Нилов предложил давать служебное жилье учителям с возможностью приватизации

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением внедрить государственную программу поддержки учителей: предоставлять им служебное жилье с возможностью его дальнейшей приватизации по истечении 10-15 лет работы в школе, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
День учителя ежегодно отмечается в России пятого октября.
В Госдуме рассказали, кто сможет купить квартиру за один процент от цены
26 сентября, 06:47
"Представляется логичным внедрение государственной программы поддержки, направленной на предоставление служебного жилья с возможностью его дальнейшей приватизации по истечении 10-15 лет работы в школе", - сказано в письме.
В обращении отмечается, что главными критериями получения квадратных метров на безвозмездной основе могли бы стать: отсутствие жилья, оконченное высшее профильное образование и трудоустройство в образовательном учреждении на полную рабочую ставку.
Нилов отметил, что также заслуживают дополнительного изучения инициативы, предлагающие предоставлять жилье опытным педагогам со стажем работы от 25 лет и больше.
Кроме того, аналогичное обращение глава думского комитета направил в Минстрой.
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
