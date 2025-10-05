В Госдуме предложили давать учителям служебное жилье

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением внедрить государственную программу поддержки учителей: предоставлять им служебное жилье с возможностью его дальнейшей приватизации по истечении 10-15 лет работы в школе, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

День учителя ежегодно отмечается в России пятого октября.

"Представляется логичным внедрение государственной программы поддержки, направленной на предоставление служебного жилья с возможностью его дальнейшей приватизации по истечении 10-15 лет работы в школе", - сказано в письме.

В обращении отмечается, что главными критериями получения квадратных метров на безвозмездной основе могли бы стать: отсутствие жилья, оконченное высшее профильное образование и трудоустройство в образовательном учреждении на полную рабочую ставку.

Нилов отметил, что также заслуживают дополнительного изучения инициативы, предлагающие предоставлять жилье опытным педагогам со стажем работы от 25 лет и больше.