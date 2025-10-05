Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил преподавателей военно-учебных заведений с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/uchitelya-2046431754.html
Белоусов поздравил преподавателей военно-учебных заведений с Днем учителя
Белоусов поздравил преподавателей военно-учебных заведений с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2025
Белоусов поздравил преподавателей военно-учебных заведений с Днем учителя
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав ведомственных образовательных организаций с Днем учителя, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T00:15:00+03:00
2025-10-05T00:15:00+03:00
общество
россия
андрей белоусов
день учителя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39915/00/399150086_0:81:1635:1001_1920x0_80_0_0_1cd2b223e3cd461d8dacdc08fd8f745e.jpg
https://ria.ru/20251002/rossijane-2045764937.html
https://ria.ru/20251005/putin-2046431047.html
https://ria.ru/20250831/podarki-2038678741.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39915/00/399150086_98:0:1538:1080_1920x0_80_0_0_9d8ccf118792d3784309f35b15132806.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, андрей белоусов, день учителя
Общество, Россия, Андрей Белоусов, День учителя
Белоусов поздравил преподавателей военно-учебных заведений с Днем учителя

Белоусов поздравил личный состав ведомственных организаций с Днем учителя

© РИА Новости / Алексей ДружининАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав ведомственных образовательных организаций с Днем учителя, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил руководителей, преподавателей и работников образовательных организаций Минобороны России с Днем учителя", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Урок в одной из московских школ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россияне описали портрет идеального учителя
2 октября, 05:46
"Одной из самых важных и почетных была и остается профессия педагога. Он передает знания, учит мыслить, помогает найти свое призвание и раскрыть талант", - отмечается в поздравлении.
Министр обороны РФ подчеркнул, что на преподавателя военно-учебного заведения возложена особая задача - формирование личности будущего защитника страны.
"Посвятив себя этому благородному делу, вы прививаете воспитанникам, курсантам и слушателям непреложные ценности офицера - честь, верность долгу, любовь к Родине. Опираясь на ваш профессионализм, министерство обороны успешно реализует приоритетный проект "Военное образование - на службе Отечеству", - сказал Белоусов.
Он выразил уверенность, что совместная работа обеспечит высокое качество подготовки выпускников, что позволит им в дальнейшем эффективно решать задачи, поставленные перед вооруженными силами.
Ваш труд пользуется заслуженным уважением. Путин поздравил педагогов с праздником - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
00:03
Министр обороны РФ пожелал руководителям, преподавателям и работникам образовательных организаций крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных успехов.
Глава российского военного ведомства добавил, что сегодня открываются новые учебные заведения, совершенствуется материально-техническая база, вводятся актуальные специальности, внедряются современные учебные программы, учитывающие опыт СВО.
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Россиянам рассказали, какие подарки можно дарить учителям
31 августа, 16:59
 
ОбществоРоссияАндрей БелоусовДень учителя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала