Белоусов поздравил преподавателей военно-учебных заведений с Днем учителя

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав ведомственных образовательных организаций с Днем учителя, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил руководителей, преподавателей и работников образовательных организаций Минобороны России с Днем учителя", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

"Одной из самых важных и почетных была и остается профессия педагога. Он передает знания, учит мыслить, помогает найти свое призвание и раскрыть талант", - отмечается в поздравлении.

Министр обороны РФ подчеркнул, что на преподавателя военно-учебного заведения возложена особая задача - формирование личности будущего защитника страны.

"Посвятив себя этому благородному делу, вы прививаете воспитанникам, курсантам и слушателям непреложные ценности офицера - честь, верность долгу, любовь к Родине. Опираясь на ваш профессионализм, министерство обороны успешно реализует приоритетный проект "Военное образование - на службе Отечеству", - сказал Белоусов.

Он выразил уверенность, что совместная работа обеспечит высокое качество подготовки выпускников, что позволит им в дальнейшем эффективно решать задачи, поставленные перед вооруженными силами.

Министр обороны РФ пожелал руководителям, преподавателям и работникам образовательных организаций крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных успехов.