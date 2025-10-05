Рейтинг@Mail.ru
Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2025
10:11 05.10.2025
Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником
Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2025
Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поздравил педагогов с профессиональным праздником. РИА Новости, 05.10.2025
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником

Кравцов назвал учителей проводниками в жизни учеников

© iStock.com / jacoblundУчительница проводит урок
Учительница проводит урок - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© iStock.com / jacoblund
Учительница проводит урок. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поздравил педагогов с профессиональным праздником.
В России 5 октября отмечается День учителя.
«
"Школа - это фундамент всей жизни. Именно здесь закладывается характер, раскрываются таланты и рождаются мечты. И в центре школы всегда находитесь вы – наши учителя", - сказал Кравцов, слова которого приводит его пресс-служба.
Министр добавил, что миссия учителей невероятно важна и благородна.
"Вы не просто даете знания, вы учите мыслить, чувствовать, сопереживать, быть ответственными и честными. Вы - те проводники, которые помогают каждому ребенку найти свою уникальную дорогу в жизни", - отметил Кравцов.
По его словам, в этом году в педагогические вузы рекордный конкурс - 12 человек на место.
"Это ваша общая заслуга, ведь именно ваша мудрость и терпение являются самым лучшим примером для новых поколений педагогов", - сказал глава Минпросвещения.
Он также пожелал всем российским учителям крепкого здоровья, счастья и гордости за успехи воспитанников.
