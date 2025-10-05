https://ria.ru/20251005/uchitel-2046471698.html
Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником
Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2025
Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поздравил педагогов с профессиональным праздником. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T10:11:00+03:00
2025-10-05T10:11:00+03:00
2025-10-05T10:11:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940085633_35:0:3676:2048_1920x0_80_0_0_f9d15afef3f7e37d1ae3e93b49d477de.jpg
https://ria.ru/20251005/chernyshenko-2046471323.html
https://ria.ru/20251005/volodin-2046465793.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940085633_614:0:3345:2048_1920x0_80_0_0_97c97b3d6c531c08c0f4524df79d2bba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником
Кравцов назвал учителей проводниками в жизни учеников
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поздравил педагогов с профессиональным праздником.
В России
5 октября отмечается День учителя.
«
"Школа - это фундамент всей жизни. Именно здесь закладывается характер, раскрываются таланты и рождаются мечты. И в центре школы всегда находитесь вы – наши учителя", - сказал Кравцов, слова которого приводит его пресс-служба.
Министр добавил, что миссия учителей невероятно важна и благородна.
"Вы не просто даете знания, вы учите мыслить, чувствовать, сопереживать, быть ответственными и честными. Вы - те проводники, которые помогают каждому ребенку найти свою уникальную дорогу в жизни", - отметил Кравцов
.
По его словам, в этом году в педагогические вузы рекордный конкурс - 12 человек на место.
"Это ваша общая заслуга, ведь именно ваша мудрость и терпение являются самым лучшим примером для новых поколений педагогов", - сказал глава Минпросвещения.
Он также пожелал всем российским учителям крепкого здоровья, счастья и гордости за успехи воспитанников.