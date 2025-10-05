Рейтинг@Mail.ru
Школьный учитель рассказал, почему ушел добровольцем на СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 05.10.2025
Школьный учитель рассказал, почему ушел добровольцем на СВО
Школьный учитель рассказал, почему ушел добровольцем на СВО - РИА Новости, 05.10.2025
Школьный учитель рассказал, почему ушел добровольцем на СВО
Школьный учитель заявил РИА Новости, что оставаться в стороне от конфликта ему не позволила украинская фамилия, поэтому он ушел добровольцем на СВО и стал... РИА Новости, 05.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
верховная рада украины
украина
Школьный учитель рассказал, почему ушел добровольцем на СВО

Школьный учитель физики заявил, что украинская фамилия побудила его пойти на СВО

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Школьный учитель заявил РИА Новости, что оставаться в стороне от конфликта ему не позволила украинская фамилия, поэтому он ушел добровольцем на СВО и стал военнослужащим Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Городня".
"Когда разгул бандеровщины дошел до какой-то чрезмерной степени накала, мне уже даже стало стыдно со своей фамилией оставаться безучастным к происходящему и быть простым наблюдателем" - объяснил "Городня".
Стало известно о проблемах ВСУ со снабжением в Харьковской области
06:36
Стало известно о проблемах ВСУ со снабжением в Харьковской области
06:36
По словам военнослужащего, большое впечатление на него также произвела "Русская весна".
"С 2014 года я активно смотрел за новостями и был потрясен мужеством людей, которые взялись отстаивать интересы русскоязычного населения", - поделился военнослужащий.
Массовые антиправительственные акции начались в юго-восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального.
"Городня" отметил, что во взаимодействии со сослуживцами на СВО ему помогла стратегия преподавания, которую он использовал в школе.
Врач спас российского бойца с осколком в сердце
08:23
Врач спас российского бойца с осколком в сердце
08:23
"Здесь сложный коллектив, очень сложные люди, находящиеся в стрессовой ситуации, и я еще как преподаватель выбрал для себя такую стратегию - никогда не выходить из себя, всегда сохранять отстраненное самообладание. Мне это сейчас очень помогает, потому что самое худшее – это когда межличностные конфликты возникают", - подчеркнул военнослужащий.
"Городня" также поздравил своих коллег - преподавателей с Днём учителя.
"Дорогие друзья, оставайтесь патриотами и старайтесь, чтобы ваши ученики, не только ваш узкий предмет впитывали, но и росли гражданами, благодарными своей стране, нашей великой истории, нашему народу", - добавил военнослужащий.
Российский боец эвакуировал в госпиталь сто раненых сослуживцев
00:22
Российский боец эвакуировал в госпиталь сто раненых сослуживцев
00:22
 
Специальная военная операция на Украине, Украина, Верховная Рада Украины
 
 
Заголовок открываемого материала