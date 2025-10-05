Школьный учитель рассказал, почему ушел добровольцем на СВО

БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Школьный учитель заявил РИА Новости, что оставаться в стороне от конфликта ему не позволила украинская фамилия, поэтому он ушел добровольцем на СВО и стал военнослужащим Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Городня".

"Когда разгул бандеровщины дошел до какой-то чрезмерной степени накала, мне уже даже стало стыдно со своей фамилией оставаться безучастным к происходящему и быть простым наблюдателем" - объяснил "Городня".

По словам военнослужащего, большое впечатление на него также произвела "Русская весна".

"С 2014 года я активно смотрел за новостями и был потрясен мужеством людей, которые взялись отстаивать интересы русскоязычного населения", - поделился военнослужащий.

Массовые антиправительственные акции начались в юго-восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального.

"Городня" отметил, что во взаимодействии со сослуживцами на СВО ему помогла стратегия преподавания, которую он использовал в школе.

"Здесь сложный коллектив, очень сложные люди, находящиеся в стрессовой ситуации, и я еще как преподаватель выбрал для себя такую стратегию - никогда не выходить из себя, всегда сохранять отстраненное самообладание. Мне это сейчас очень помогает, потому что самое худшее – это когда межличностные конфликты возникают", - подчеркнул военнослужащий.

"Городня" также поздравил своих коллег - преподавателей с Днём учителя.