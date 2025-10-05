https://ria.ru/20251005/uchitel-2046466131.html
Школьный учитель рассказал, почему ушел добровольцем на СВО
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Школьный учитель заявил РИА Новости, что оставаться в стороне от конфликта ему не позволила украинская фамилия, поэтому он ушел добровольцем на СВО и стал военнослужащим Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Городня".
"Когда разгул бандеровщины дошел до какой-то чрезмерной степени накала, мне уже даже стало стыдно со своей фамилией оставаться безучастным к происходящему и быть простым наблюдателем" - объяснил "Городня".
По словам военнослужащего, большое впечатление на него также произвела "Русская весна".
"С 2014 года я активно смотрел за новостями и был потрясен мужеством людей, которые взялись отстаивать интересы русскоязычного населения", - поделился военнослужащий.
Массовые антиправительственные акции начались в юго-восточных областях Украины
в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой
закона, предоставляющего русскому языку статус регионального.
"Городня" отметил, что во взаимодействии со сослуживцами на СВО ему помогла стратегия преподавания, которую он использовал в школе.
"Здесь сложный коллектив, очень сложные люди, находящиеся в стрессовой ситуации, и я еще как преподаватель выбрал для себя такую стратегию - никогда не выходить из себя, всегда сохранять отстраненное самообладание. Мне это сейчас очень помогает, потому что самое худшее – это когда межличностные конфликты возникают", - подчеркнул военнослужащий.
"Городня" также поздравил своих коллег - преподавателей с Днём учителя.
"Дорогие друзья, оставайтесь патриотами и старайтесь, чтобы ваши ученики, не только ваш узкий предмет впитывали, но и росли гражданами, благодарными своей стране, нашей великой истории, нашему народу", - добавил военнослужащий.