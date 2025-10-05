Герой России рассказал, как шесть лет преподавал в школе

"Я преподавал в Марковский СОШ. Это Пермский край, город Чайковск. Попросили меня преподавать рукопашный бой. Так как я мастер спорта по рукопашному бою, я преподавал рукопашный бой в школе. И вот так, в течение 6 лет я занимался с детьми. Постоянно, то есть контакт с ними со всеми. И с маленькими, и с большими, и со всеми. В школе меня там все уважают, знают, ждут. Пишут (дети) смски, пишут все, фотографии высылают", - сказал РИА Новости участник СВО, в прошлом педагог с позывным "Ольха".