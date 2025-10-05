Рейтинг@Mail.ru
Герой России рассказал, как шесть лет преподавал в школе - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/uchitel-2046443368.html
Герой России рассказал, как шесть лет преподавал в школе
Герой России рассказал, как шесть лет преподавал в школе - РИА Новости, 05.10.2025
Герой России рассказал, как шесть лет преподавал в школе
Герой России, танкист с позывным "Ольха" в преддверии Дня учителя рассказал РИА Новости, как 6 лет преподавал в школе. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T04:02:00+03:00
2025-10-05T04:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
пермский край
общество
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20251005/spetsoperatsiya-2046436540.html
https://ria.ru/20251002/rossijane-2045764937.html
россия
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пермский край, общество, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Пермский край, Общество, Безопасность
Герой России рассказал, как шесть лет преподавал в школе

Герой России рассказал, что шесть лет преподавал рукопашный бой в школе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 5 окт - РИА Новости. Герой России, танкист с позывным "Ольха" в преддверии Дня учителя рассказал РИА Новости, как 6 лет преподавал в школе.
"Я преподавал в Марковский СОШ. Это Пермский край, город Чайковск. Попросили меня преподавать рукопашный бой. Так как я мастер спорта по рукопашному бою, я преподавал рукопашный бой в школе. И вот так, в течение 6 лет я занимался с детьми. Постоянно, то есть контакт с ними со всеми. И с маленькими, и с большими, и со всеми. В школе меня там все уважают, знают, ждут. Пишут (дети) смски, пишут все, фотографии высылают", - сказал РИА Новости участник СВО, в прошлом педагог с позывным "Ольха".
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Учитель физкультуры из Новокузнецка отправился в зону СВО
01:46
Военнослужащий и учитель считает своим призванием в равной степени и армию, и школу.
«
"И тут (в СВО) школа, и там - школа. С молодыми, да, проще… В школе работаешь когда, там на их языке общаешься. Понимаешь, у них свой язык, свое общение и так далее. Это надо тоже понимать и учитывать. Да, чувствовать", - добавил военный.
Герой России в преддверии Дня учителя пожелал коллегам по школе понимания с детьми.
"Самое главное, чтобы было взаимное, как бы сказать, понимание на уроке. Чтобы педагог уходил, и у него душа радовалась, что он что-то донес ребятам", - подытожил "Ольха".
Урок в одной из московских школ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россияне описали портрет идеального учителя
2 октября, 05:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПермский крайОбществоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала