Герой России рассказал, как шесть лет преподавал в школе
Герой России рассказал, как шесть лет преподавал в школе
Герой России, танкист с позывным "Ольха" в преддверии Дня учителя рассказал РИА Новости, как 6 лет преподавал в школе. РИА Новости, 05.10.2025
Герой России рассказал, что шесть лет преподавал рукопашный бой в школе
ГЕНИЧЕСК, 5 окт - РИА Новости. Герой России, танкист с позывным "Ольха" в преддверии Дня учителя рассказал РИА Новости, как 6 лет преподавал в школе.
"Я преподавал в Марковский СОШ. Это Пермский край, город Чайковск. Попросили меня преподавать рукопашный бой. Так как я мастер спорта по рукопашному бою, я преподавал рукопашный бой в школе. И вот так, в течение 6 лет я занимался с детьми. Постоянно, то есть контакт с ними со всеми. И с маленькими, и с большими, и со всеми. В школе меня там все уважают, знают, ждут. Пишут (дети) смски, пишут все, фотографии высылают", - сказал РИА Новости участник СВО, в прошлом педагог с позывным "Ольха".
Военнослужащий и учитель считает своим призванием в равной степени и армию, и школу.
"И тут (в СВО) школа, и там - школа. С молодыми, да, проще… В школе работаешь когда, там на их языке общаешься. Понимаешь, у них свой язык, свое общение и так далее. Это надо тоже понимать и учитывать. Да, чувствовать", - добавил военный.
Герой России в преддверии Дня учителя пожелал коллегам по школе понимания с детьми.
"Самое главное, чтобы было взаимное, как бы сказать, понимание на уроке. Чтобы педагог уходил, и у него душа радовалась, что он что-то донес ребятам", - подытожил "Ольха".