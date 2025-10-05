В Турции назвали препятствие для мира на Украине

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Прогресс в урегулировании конфликта на Украине может быть достигнут через несколько месяцев, основной вопрос связан с контролем над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.
"Судя по всему, прогресс будет достигнут через некоторое время, через несколько месяцев", — считает он.
"Есть некоторые альтернативные варианты, которые я прокручиваю в голове, общаясь как с европейскими, так и с американскими деятелями, о возможных решениях, которые могли бы объединить обе стороны", — добавил Фидан.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
