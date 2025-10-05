Рейтинг@Mail.ru
20:55 05.10.2025 (обновлено: 00:00 06.10.2025)
В Турции назвали препятствие для мира на Украине
в мире
украина
россия
турция
владимир зеленский
сергей лавров
хакан фидан
украина
россия
турция
в мире, украина, россия, турция, владимир зеленский, сергей лавров, хакан фидан
В мире, Украина, Россия, Турция, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Хакан Фидан
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Прогресс в урегулировании конфликта на Украине может быть достигнут через несколько месяцев, основной вопрос связан с контролем над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.
"Судя по всему, прогресс будет достигнут через некоторое время, через несколько месяцев", — считает он.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Фидан обсудил с Рубио "обязательства" по Украине, сообщил источник
28 августа, 23:46
Глава МИД Турции подчеркнул, что развитие ситуации на Украине будет зависеть от положения дел на территории ДНР. Он добавил, что Украина отказывается выводить оттуда свои войска, а Россия настаивает на уступках со стороны Киева.
"Есть некоторые альтернативные варианты, которые я прокручиваю в голове, общаясь как с европейскими, так и с американскими деятелями, о возможных решениях, которые могли бы объединить обе стороны", — добавил Фидан.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Совбез Турции провел оценку ситуации на Украине
30 сентября, 19:46
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Эрдоган сделал заявление об Украине
23 сентября, 01:20
 
В миреУкраинаРоссияТурцияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровХакан Фидан
 
 
