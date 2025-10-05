Финансовая помощь Европы Украине невероятно затратна, заявили в Турции

СТАМБУЛ, 5 окт – РИА Новости. Финансовая поддержка Украины Европой "невероятно затратна", заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан телеканалу TRT Haber.
"Финансы выделяются не только на войну, но и на украинское правительство, ему выделяются серьезные суммы и фонды. По сути, это долгая тема, невероятно затратный процесс", - заявил Фидан.
Он добавил, что конфликт негативно сказывается на мировом энергобалансе и торговле.
Фидан отметил, что европейские власти используют фактор Украины, а также случаи нарушений воздушного пространства как повод объяснить избирателям изменения в бюджете с увеличением трат на оборону.
Говоря о замороженных активах РФ в Европе, Фидан отметил, что ряд стран выступают против передачи средств Украине, споры продолжаются до сих пор. "Если европейские страны используют эти деньги, то есть, по сути, конфискуют их, то будут попраны все священные принципы и законы, касающиеся свободы торговли, финансовой прозрачности и мобильности", - подчеркнул Фидан.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия объявила, что ЕС с января по сентябрь перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.