Финансовая помощь Европы Украине невероятно затратна, заявили в Турции

Он добавил, что конфликт негативно сказывается на мировом энергобалансе и торговле.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.