Организаторы турнира снайперов в Якутии отметили рост уровня соревнований

ЯКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Турнир снайперов военных сил России в 2026 году станет международным, уровень всероссийских соревнований в учебно-стрелковом полигоне "Сулус" в Якутске ежегодно растет, заявил РИА Новости Герой России, гвардии подполковник, заместитель главного судьи Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции памяти Ф.М. Охлопкова Ярослав Якубов.

"Уровень соревнований у нас растет ежегодно. Мы стараемся привлекать большое количество стрелков. В 2026 году планируем сделать турнир открытым международным. То есть будем приглашать сюда иностранные команды для участия для того, чтобы заинтересовать еще больше людей, показать важность и необходимость стрелковых навыков", - рассказал заместитель главного судьи.

По информации организаторов, в этом году к участию в турнире допущены 44 снайперские пары (стрелок и корректировщик) из 98. В ходе отборочных стрельб стрелок должен поразить круглую мишень "гонг" диаметром 40 сантиметров с дистанции 1000 метров.

По мнению Якубова, уровень третьего турнира выше предыдущих примерно в два раза. "Квалификацию прошло гораздо больше людей. И заявленных пар на 40% больше. Мы оцениваем не по количеству прибывших снайперов на турнир, а по числу стрелявших после квалификационного отбора", - отметил он.

В свою очередь, глава республики Айсен Николаев поблагодарил зампреда правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. "Благодаря его постоянной поддержке и личному участию наш турнир приобрел высокий уровень и стал мероприятием, способствующим популяризации снайперского мастерства и военно-патриотического воспитания… Меткая стрельба - неотъемлемая часть нашей культуры, которая прошла через века и осталась важной частью наших традиций", - заявил глава региона во время открытия турнира.

Легендарный якутский снайпер Федор Охлопков, памяти которого проводится турнир всероссийский снайперов, в 1943 году был награжден орденом Отечественной войны второй степени. При освобождении Витебска его боевой счет превысил 420 убитых врагов. После этого были поданы наградные документы на представление Охлопкова к званию Героя Советского Союза.

Герой России, директор учебно-стрелкового полигона "Сулус", Герой России Александр Колесов рассказал РИА Новости о том, что на третий турнир снайперов ВС России в Якутске собрались сразу шесть Героев России.