Медики оценили состояние спасенной на Вилючинском вулкане туристки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Состояние туристки, спасенной при восхождении на Вилючинский вулкан, медики оценивают как средней тяжести, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

"Состояние выжившей альпинистки медики расценивают как средней тяжести. Она будет госпитализирована в терапевтическое отделение Елизовской районной больницы. Травм у нее нет, зафиксировано общее переохлаждение", — проинформировал минздрав в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, спасательная операция по эвакуации трех туристов с Вилючинского вулкана успешно завершена. "Камчатские спасатели спустили третью участницу восхождения к подножью Вилючинского вулкана. Женщина передана бригаде территориального центра медицины катастроф", — проинформировали в главке.

По данным ведомства, двое туристов погибли — мужчина скончался от полученных травм по прибытии спасателей, а женщина умерла в ходе эвакуации. Инцидент произошел днем 4 октября, когда незарегистрированная группа из трех человек совершала восхождение на закрытый для посещения вулкан и сорвалась.