Медики оценили состояние спасенной на Вилючинском вулкане туристки
Медики оценили состояние спасенной на Вилючинском вулкане туристки
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Состояние туристки, спасенной при восхождении на Вилючинский вулкан, медики оценивают как средней тяжести, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.
"Состояние выжившей альпинистки медики расценивают как средней тяжести. Она будет госпитализирована в терапевтическое отделение Елизовской районной больницы. Травм у нее нет, зафиксировано общее переохлаждение", — проинформировал минздрав в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, спасательная операция по эвакуации трех туристов с Вилючинского вулкана успешно завершена. "Камчатские спасатели спустили третью участницу восхождения к подножью Вилючинского вулкана. Женщина передана бригаде территориального центра медицины катастроф", — проинформировали в главке.
По данным ведомства, двое туристов погибли — мужчина скончался от полученных травм по прибытии спасателей, а женщина умерла в ходе эвакуации. Инцидент произошел днем 4 октября, когда незарегистрированная группа из трех человек совершала восхождение на закрытый для посещения вулкан и сорвалась.
Для спасения пострадавших были задействованы вертолет центра медицины катастроф со спасателями и медиками, а также наземная группировка. Всего в операции участвовали более 40 человек из различных спасательных формирований и медицинских учреждений.