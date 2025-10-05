Рейтинг@Mail.ru
Медики оценили состояние спасенной на Вилючинском вулкане туристки
Специальная военная операция на Украине
 
04:51 05.10.2025
Медики оценили состояние спасенной на Вилючинском вулкане туристки
Медики оценили состояние спасенной на Вилючинском вулкане туристки
Состояние туристки, спасенной при восхождении на Вилючинский вулкан, медики оценивают как средней тяжести, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского... РИА Новости, 05.10.2025
Медики оценили состояние спасенной на Вилючинском вулкане туристки

Выжившая на Вилючинском вулкане туристка в состоянии средней тяжести

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Состояние туристки, спасенной при восхождении на Вилючинский вулкан, медики оценивают как средней тяжести, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.
"Состояние выжившей альпинистки медики расценивают как средней тяжести. Она будет госпитализирована в терапевтическое отделение Елизовской районной больницы. Травм у нее нет, зафиксировано общее переохлаждение", — проинформировал минздрав в своем Telegram-канале.
Вид на Вилючинский вулкан - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Камчатке трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана
Вчера, 09:42
Как ранее сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, спасательная операция по эвакуации трех туристов с Вилючинского вулкана успешно завершена. "Камчатские спасатели спустили третью участницу восхождения к подножью Вилючинского вулкана. Женщина передана бригаде территориального центра медицины катастроф", — проинформировали в главке.
По данным ведомства, двое туристов погибли — мужчина скончался от полученных травм по прибытии спасателей, а женщина умерла в ходе эвакуации. Инцидент произошел днем 4 октября, когда незарегистрированная группа из трех человек совершала восхождение на закрытый для посещения вулкан и сорвалась.
Для спасения пострадавших были задействованы вертолет центра медицины катастроф со спасателями и медиками, а также наземная группировка. Всего в операции участвовали более 40 человек из различных спасательных формирований и медицинских учреждений.
Виды на Эльбрус с горы Малое Седло - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Альпинист с травмой ноги застрял на Эльбрусе, сообщили СМИ
28 сентября, 18:18
 
