Спасатели спустили выжившую туристку к подножию Вилючинского вулкана

04:26 05.10.2025
происшествия
камчатский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Туристку, которая сорвалась при восхождении на Вилючинский вулкан в Камчатском крае, спустили к подножию горы, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В субботу сообщалось, что группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18.22 (8.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщали, что один из трех туристов погиб, девушка, которая сорвалась вместе с ним, была в тяжелом состоянии. Позже она также скончалась от полученных травм. "Камчатские спасатели спустили третью участницу восхождения к подножью Вилючинского вулкана. Женщина передана бригаде территориального центра медицины катастроф. Ночью медики на высоте 1500 метров осмотрели женщину - она не пострадала, но сильно переохладилась и не может самостоятельно двигаться", - говорится в сообщении.
происшествия, камчатский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Туристку, которая сорвалась при восхождении на Вилючинский вулкан в Камчатском крае, спустили к подножию горы, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В субботу сообщалось, что группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18.22 (8.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщали, что один из трех туристов погиб, девушка, которая сорвалась вместе с ним, была в тяжелом состоянии. Позже она также скончалась от полученных травм.
"Камчатские спасатели спустили третью участницу восхождения к подножью Вилючинского вулкана. Женщина передана бригаде территориального центра медицины катастроф. Ночью медики на высоте 1500 метров осмотрели женщину - она не пострадала, но сильно переохладилась и не может самостоятельно двигаться", - говорится в сообщении.
ПроисшествияКамчатский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
