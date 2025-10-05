https://ria.ru/20251005/turistka-2046444514.html

Спасатели спустили выжившую туристку к подножию Вилючинского вулкана

Спасатели спустили выжившую туристку к подножию Вилючинского вулкана - РИА Новости, 05.10.2025

Спасатели спустили выжившую туристку к подножию Вилючинского вулкана

Туристку, которая сорвалась при восхождении на Вилючинский вулкан в Камчатском крае, спустили к подножию горы, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 05.10.2025

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Туристку, которая сорвалась при восхождении на Вилючинский вулкан в Камчатском крае, спустили к подножию горы, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В субботу сообщалось, что группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18.22 (8.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщали, что один из трех туристов погиб, девушка, которая сорвалась вместе с ним, была в тяжелом состоянии. Позже она также скончалась от полученных травм. "Камчатские спасатели спустили третью участницу восхождения к подножью Вилючинского вулкана. Женщина передана бригаде территориального центра медицины катастроф. Ночью медики на высоте 1500 метров осмотрели женщину - она не пострадала, но сильно переохладилась и не может самостоятельно двигаться", - говорится в сообщении.

