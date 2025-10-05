https://ria.ru/20251005/tsena-2046488677.html
В "Автостате" рассказали о росте цен на новые легковушки
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 4%
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Средневзвешенная цена новых легковых автомобилей в России по итогам сентября 2025 года выросла на 4% по сравнению с августом и составила 3,34 миллиона рублей, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в сентябре составила 3,34 миллиона рублей. По отношению к августу она выросла на 4%. Изменение к сентябрю 2024 года +6%. Об этом свидетельствуют расчетные данные "Автостат
", - написал он в своем Telegram-канале.
Данная тенденция, по его словам, объясняется тремя причинами.
Первая - пересмотр ряда производителей прайс-листов в сторону сокращения скидок с наступлением осени. Вторая - существенное снижение от месяца к месяцу доли продаж прошлогодних автомобилей, цены на которые ниже, чем на машины 2025 года выпуска.
"И третья, не менее значимая причина - изменение структуры рынка в сторону альтернативных поставок. Существенно выросли регистрации To
yota, BMW
, Mercedes-Benz, Mazda, S
koda, Volksw
agen и других марок. Цены на автомобили глобальных брендов существенно выше "российско-китайского большинства", - отметил аналитик.
Он подчеркнул, что на рынке автомобилей с пробегом тренд на снижение средних цен сохраняется, так, в сентябре средневзвешенная цена автомобиля с пробегом составила 1,14 миллиона рублей, что на 1,5% ниже, чем в августе.
Целиков полагает, что в октябре тренд на рост средних цен на новые автомобили продолжится, а на рынке автомобилей с пробегом ожидает стабилизации.