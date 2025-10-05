Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в Николаевской области была объявлена в 00.11 мск, в Житомирской – в 00.22 мск.
Ранее тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
