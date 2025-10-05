https://ria.ru/20251005/tramp-2046548901.html
Трамп пообещал отправить нацгвардию в Чикаго
Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит нацгвардию в Чикаго. РИА Новости, 05.10.2025
Трамп заявил, что США отправляют национальную гвардию в Чикаго