Трамп сравнил жизнь моряка и президента
Президент США Дональд Трамп на параде в честь американских ВМС в штате Вирджиния пошутил, что ему нравится жизнь моряка больше, чем главы государства. РИА Новости, 05.10.2025
Трамп пошутил, что ему нравится жизнь моряка больше, чем главы государства