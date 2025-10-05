https://ria.ru/20251005/tramp-2046528320.html
Трамп выругался, обсуждая сделку с ХАМАС с Нетаньяху, пишут СМИ
Трамп выругался, обсуждая сделку с ХАМАС с Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2025
Трамп выругался, обсуждая сделку с ХАМАС с Нетаньяху, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп нецензурно выругался во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу сделки с ХАМАС,... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T19:51:00+03:00
2025-10-05T19:51:00+03:00
2025-10-05T19:51:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997483659_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_c841e8d6f58a560f528799681750f692.jpg
https://ria.ru/20251005/axios-2046502918.html
https://ria.ru/20251005/izrail-2046525986.html
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997483659_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7cacf03772543763aaf7d796695941a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Трамп выругался, обсуждая сделку с ХАМАС с Нетаньяху, пишут СМИ
Axios: Трамп нецензурно прокомментировал реакцию Нетаньяху на сделку с ХАМАС