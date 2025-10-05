Рейтинг@Mail.ru
Трамп выругался, обсуждая сделку с ХАМАС с Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2025
19:51 05.10.2025
Трамп выругался, обсуждая сделку с ХАМАС с Нетаньяху, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп нецензурно выругался во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу сделки с ХАМАС,... РИА Новости, 05.10.2025
в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Трамп выругался, обсуждая сделку с ХАМАС с Нетаньяху, пишут СМИ

Axios: Трамп нецензурно прокомментировал реакцию Нетаньяху на сделку с ХАМАС

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп нецензурно выругался во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу сделки с ХАМАС, сообщает Axios со ссылкой на свои источники.
"Не понимаю, почему ты всегда такой … недовольный", — сказал Трамп в ответ на слова Нетаньяху, что согласие ХАМАС на условия американского президента "ничего не значит".
Источники Axios утверждают, что Трамп призвал Нетаньяху "принять победу".
В субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее президент США пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
