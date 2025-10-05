https://ria.ru/20251005/tramp-2046525368.html
Трамп назвал кандидата на пост прокурора Виргинии чокнутым леваком
Президент США Дональд Трамп обвинил кандидата на пост генпрокурора штата Виргиния Джея Джонса в призывах к расправе над законодателем-республиканцем. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T19:22:00+03:00
в мире
виргиния
сша
дональд трамп
виргиния
сша
Трамп назвал кандидата на пост прокурора Виргинии чокнутым леваком
Трамп раскритиковал кандидата в генпрокуроры Виргинии за больные шутки
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил кандидата на пост генпрокурора штата Виргиния Джея Джонса в призывах к расправе над законодателем-республиканцем.
«
"Выяснилось, что чокнутый левак радикал Джей Джонс, который претендует на пост генпрокурора Виргинии
, отпустил больные шутки, если это было шуткой, это было не смешно. Он написал и отправил людям об убийстве законодателя-республиканца, его жены и детей", - написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
По его словам, кандидат в губернаторы штата Эбигейл Шпанбергер якобы "отказалась признать, что натворил этот чокнутый".
"Демократ Джей Джонс должен выйти из гонки немедленно", - подчеркнул Трамп.