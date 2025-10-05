Более половины американцев не одобряют работу Трампа, показал опрос

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более половины граждан США не одобряют работу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и опасаются по поводу остановки функционирования правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov и телеканалом CBS.
Исходя из итогов исследования YouGov и издания Economist, проведенного с 26 по 29 сентября, работу Трампа отрицательно оценивали 54% американских граждан.
Согласно опубликованным CBS данным, 80% американцев обеспокоены экономическими последствиями шатдауна в США, причем 49% заявили о "крайней обеспокоенности". Лишь пятая часть респондентов не отметила каких-либо опасений в отношении приостановки правительства, следует из результатов опроса.
Кроме того, 58% респондентов не одобряют работу Трампа, тогда как положительно ее расценивают 42%, свидетельствуют итоги опроса.
Опрос проводился со среды по пятницу среди более чем 2,4 тысячи взрослых граждан США. Погрешность составляет около 2,3 процентных пункта.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп ранее объявил, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
