Трамп назвал предложение продлить ДСНВ хорошей идеей

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение России продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях.
"Звучит как хорошая идея для меня", — сказал он.
Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов. К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе из-за нелегитимного одностороннего исключения части из засчитываемого оружия.
Владимир Путин 22 сентября на совещании с Совбезом объявил о готовности придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.
Президент отметил, что система российско-американских отношений в области контроля за вооружениями разрушена, а стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать из-за желания стран Запада обрести превосходство. Россия же последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы такого контроля, но ее идеи в области стратегической безопасности не получили внятного отклика.