Трамп назвал предложение продлить ДСНВ хорошей идеей - РИА Новости, 05.10.2025
18:25 05.10.2025 (обновлено: 18:47 05.10.2025)
Трамп назвал предложение продлить ДСНВ хорошей идеей
Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение России продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях. РИА Новости, 05.10.2025
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин

Трамп назвал предложение продлить ДСНВ хорошей идеей

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение России продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях.
"Звучит как хорошая идея для меня", — сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Песков назвал условие для жизнеспособности меры по продлению ДСНВ
23 сентября, 13:10

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов. К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе из-за нелегитимного одностороннего исключения части из засчитываемого оружия.

Владимир Путин 22 сентября на совещании с Совбезом объявил о готовности придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.
Президент отметил, что система российско-американских отношений в области контроля за вооружениями разрушена, а стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать из-за желания стран Запада обрести превосходство. Россия же последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы такого контроля, но ее идеи в области стратегической безопасности не получили внятного отклика.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ)
8 апреля, 01:23
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
