Трамп назвал предложение Путина по ядерным вооружениям хорошей идеей
Трамп назвал предложение Путина по ядерным вооружениям хорошей идеей
Президент США Дональд Трамп назвал "хорошей идеей" предложение РФ продлить действие договоренности по ядерному оружию. РИА Новости, 05.10.2025
