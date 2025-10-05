Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал предложение Путина по ядерным вооружениям хорошей идеей - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 05.10.2025 (обновлено: 18:57 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/tramp-2046519490.html
Трамп назвал предложение Путина по ядерным вооружениям хорошей идеей
Трамп назвал предложение Путина по ядерным вооружениям хорошей идеей - РИА Новости, 05.10.2025
Трамп назвал предложение Путина по ядерным вооружениям хорошей идеей
Президент США Дональд Трамп назвал "хорошей идеей" предложение РФ продлить действие договоренности по ядерному оружию. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T18:22:00+03:00
2025-10-05T18:57:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045450450_0:131:3000:1819_1920x0_80_0_0_906bc3ae4b6285b508248cc3c4d900e4.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046046091.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045450450_148:0:2815:2000_1920x0_80_0_0_2fa791c270e93a23b7605b0345b66056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп
В мире, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп назвал предложение Путина по ядерным вооружениям хорошей идеей

Трамп назвал предложение Путина о соглашении по ДСНВ хорошей идеей

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "хорошей идеей" предложение РФ продлить действие договоренности по ядерному оружию.
«
"Звучит как хорошая идея для меня", - сказал Трамп, которого цитирует пресс-пул Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал, что будет, если США согласятся на предложение по ДСНВ
2 октября, 22:15
 
В миреРоссияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала