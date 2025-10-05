В ВСУ хотят использовать реестр избирателей для мобилизации

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Военкоматы на Украине могут начать вручать повестки военнообязанным гражданам по реестру избирателей, который считается наиболее точной базой, заявил глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.