Арестованного в Москве уроженца Узбекистана внесли в список террористов - РИА Новости, 05.10.2025
07:39 05.10.2025
Арестованного в Москве уроженца Узбекистана внесли в список террористов
Арестованного в Москве уроженца Узбекистана внесли в список террористов
Уроженец Узбекистана, арестованный в Москве по обвинению в финансировании терроризма, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T07:39:00+03:00
2025-10-05T07:39:00+03:00
россия
москва
узбекистан
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
2025
россия, москва, узбекистан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Арестованного в Москве уроженца Узбекистана внесли в список террористов

Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Уроженец Узбекистана, арестованный в Москве по обвинению в финансировании терроризма, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Цой Евгений Леонидович, 07.05.1979 года рождения, поселок Гагарина Гагаринского района Сурхандарьинской области Узбекской ССР", - говорится в перечне.
Согласно материалам дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости, Цой был задержан в Москве 5 августа, ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и по решению суда поместили в СИЗО. На имущество Цоя, который имеет российское гражданство и владеет в России квартирой, наложен арест. Как следует из документов, дело касается событий 2022 года, связанных с расчетным счетом "на сайте Революция".
Одноименный Telegram-канал ведет иноагент Вячеслав Мальцев*.
По данным ФСБ, Мальцев* создал запрещенную в РФ экстремистскую и террористическую организацию "Артподготовка" и одноименный интернет-проект "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Россия, Москва, Узбекистан, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
