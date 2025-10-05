Арестованного в Москве уроженца Узбекистана внесли в список террористов

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Уроженец Узбекистана, арестованный в Москве по обвинению в финансировании терроризма, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Цой Евгений Леонидович, 07.05.1979 года рождения, поселок Гагарина Гагаринского района Сурхандарьинской области Узбекской ССР", - говорится в перечне.
Согласно материалам дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости, Цой был задержан в Москве 5 августа, ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и по решению суда поместили в СИЗО. На имущество Цоя, который имеет российское гражданство и владеет в России квартирой, наложен арест. Как следует из документов, дело касается событий 2022 года, связанных с расчетным счетом "на сайте Революция".
Одноименный Telegram-канал ведет иноагент Вячеслав Мальцев*.
По данным ФСБ, Мальцев* создал запрещенную в РФ экстремистскую и террористическую организацию "Артподготовка" и одноименный интернет-проект "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
На Урале осудили четырех фигурантов дела о финансировании терроризма
18 сентября, 13:36