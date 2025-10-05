Рейтинг@Mail.ru
Тайфун достиг побережья китайской провинции Гуандун
10:41 05.10.2025
Тайфун достиг побережья китайской провинции Гуандун
Тайфун достиг побережья китайской провинции Гуандун
Двадцать первый в этом году тайфун "Матмо" в воскресенье достиг побережья южной китайской провинции Гуандун, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.10.2025
в мире
Тайфун достиг побережья китайской провинции Гуандун

© Getty Images / China News Service / Luo YunfeiШторм у побережья провинции Хайнань, КНР. 5 октября 2025
Шторм у побережья провинции Хайнань, КНР. 5 октября 2025
ПЕКИН, 5 окт - РИА Новости. Двадцать первый в этом году тайфун "Матмо" в воскресенье достиг побережья южной китайской провинции Гуандун, сообщает Центральное телевидение Китая.
Тайфун достиг побережья в районе восточной части уезда Сюйвэнь провинции Гуандун в 14.50 по местному времени (9.50 мск), в тот момент максимальная скорость ветра в его эпицентре составляла 42 метра в секунду, а минимальное давление - 965 гектопаскаль.
Ранее сообщалось, что из-за приближения тайфуна власти провинции Гуандун эвакуировали из опасных районов более 150 тысяч человек, на острове Хайнань эвакуировано не менее 110 тысяч человек.
Согласно прогнозу, тайфун будет ослабевать по мере продвижения вглубь материка, при этом ливни и порывистый ветер в ближайшие сутки ожидаются в большинстве районов острова Хайнань, на западе и юге провинции Гуандун, на юго-западе Гуанси-Чжуанского автономного района.
Волны обрушиваются на побережье в провинции Батанес на Филиппинах в результате воздействия тайфуна Рагаса - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
На Филиппины обрушился супертайфун
22 сентября, 13:29
 
