Турист из России вызвал полицию из-за счета в ресторане, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2025
Туризм
 
23:17 05.10.2025
Турист из России вызвал полицию из-за счета в ресторане, пишут СМИ
Турист из России вызвал полицию из-за счета в ресторане, пишут СМИ
В Таиланде турист из России вызвал сотрудников полиции из-за завышенного счета в ресторане, сообщил Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 05.10.2025
Новости
россия, таиланд
Туризм, Россия, Таиланд
Турист из России вызвал полицию из-за счета в ресторане, пишут СМИ

SHOT: россиянин вызвал полицию в ресторане Паттайи из-за большой суммы в чеке

© Getty Images / fokkebokПаттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Getty Images / fokkebok
Паттайя, Таиланд . Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Таиланде турист из России вызвал сотрудников полиции из-за завышенного счета в ресторане, сообщил Telegram-канал SHOT.
"Мужчина выбрал разные позиции в меню. После ужина попросил счет, который его неприятно удивил: якобы он поел на 3840 бат (≈10 тысяч рублей), а по ощущениям еда столько не стоила", — говорится в публикации.
Россиянин отказался платить, поскольку посчитал чек завышенным, и вызвал полицию. После разбирательств сумма счета уменьшилась до 1500 бат (~3800 рублей).
Туризм
 
 
