Турист из России вызвал полицию из-за счета в ресторане, пишут СМИ
Турист из России вызвал полицию из-за счета в ресторане, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2025
Турист из России вызвал полицию из-за счета в ресторане, пишут СМИ
МОСКВА, 5 окт
Турист из России вызвал полицию из-за счета в ресторане, пишут СМИ
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
В Таиланде турист из России вызвал сотрудников полиции из-за завышенного счета в ресторане, сообщил Telegram-канал SHOT
.
"Мужчина выбрал разные позиции в меню. После ужина попросил счет, который его неприятно удивил: якобы он поел на 3840 бат (≈10 тысяч рублей), а по ощущениям еда столько не стоила", — говорится в публикации.
Россиянин отказался платить, поскольку посчитал чек завышенным, и вызвал полицию. После разбирательств сумма счета уменьшилась до 1500 бат (~3800 рублей).