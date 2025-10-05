https://ria.ru/20251005/svo-2046523243.html
Российский военный рассказал, что помогает ему в зоне СВО
Российский военный рассказал, что помогает ему в зоне СВО - РИА Новости, 05.10.2025
Российский военный рассказал, что помогает ему в зоне СВО
Военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным "Перун" в интервью РИА Новости поделился, что гражданский опыт работы учителем физической культуры и ОБЖ...
специальная военная операция на украине
краснодарский край
безопасность
общество
краснодарский край
Новости
ru-RU
Российский военный рассказал, что помогает ему в зоне СВО
ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным "Перун" в интервью РИА Новости поделился, что гражданский опыт работы учителем физической культуры и ОБЖ помогает ему в службе.
"Я работал учителем физической культуры и ОБЖ в третьей школе в Краснодарском крае
. Сама моя специальность — физическая культура — пригодилась своим здоровьем. То, что я был подготовлен, кроссы уже было не так страшно проходить с бронежилетом", — рассказал он.
По его словам, занятия смешанными единоборствами помогли развить реакцию и выносливость, что оказалось полезным на фронте.
"Она помогает вовремя среагировать. Все, что здесь используется, переносится с гражданского опыта. А потом в гражданке будет переноситься со здешнего опыта. Она всегда взаимозаменяема", — отметил "Перун".
Военнослужащий рассказал также, что следит за судьбой своих бывших учеников.
"Многие мои детки, которых я обучал, уже в университетах, в колледжах учатся. Будет время — будем заново преподавать. Только я уже не в школу пойду, а повыше — в университет, по своей специальности", — заключил он.