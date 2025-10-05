Рейтинг@Mail.ru
Российский военный рассказал, что помогает ему в зоне СВО - РИА Новости, 05.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 05.10.2025
Российский военный рассказал, что помогает ему в зоне СВО
Российский военный рассказал, что помогает ему в зоне СВО
Российский военный рассказал, что помогает ему в зоне СВО
Военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным "Перун" в интервью РИА Новости поделился, что гражданский опыт работы учителем физической культуры и ОБЖ...
специальная военная операция на украине
краснодарский край
безопасность
общество
краснодарский край
краснодарский край, безопасность, общество
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Безопасность, Общество
Российский военный рассказал, что помогает ему в зоне СВО

Боец ВС РФ рассказал, что опыт работы учителем физкультуры помогает ему на СВО

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным "Перун" в интервью РИА Новости поделился, что гражданский опыт работы учителем физической культуры и ОБЖ помогает ему в службе.
"Я работал учителем физической культуры и ОБЖ в третьей школе в Краснодарском крае. Сама моя специальность — физическая культура — пригодилась своим здоровьем. То, что я был подготовлен, кроссы уже было не так страшно проходить с бронежилетом", — рассказал он.
По его словам, занятия смешанными единоборствами помогли развить реакцию и выносливость, что оказалось полезным на фронте.
"Она помогает вовремя среагировать. Все, что здесь используется, переносится с гражданского опыта. А потом в гражданке будет переноситься со здешнего опыта. Она всегда взаимозаменяема", — отметил "Перун".
Военнослужащий рассказал также, что следит за судьбой своих бывших учеников.
"Многие мои детки, которых я обучал, уже в университетах, в колледжах учатся. Будет время — будем заново преподавать. Только я уже не в школу пойду, а повыше — в университет, по своей специальности", — заключил он.
Российские военнослужащие
Школьный учитель музыки рассказал о службе на СВО
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайБезопасностьОбщество
 
 
