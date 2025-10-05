Российский военный рассказал, что помогает ему в зоне СВО

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным "Перун" в интервью РИА Новости поделился, что гражданский опыт работы учителем физической культуры и ОБЖ помогает ему в службе.

"Я работал учителем физической культуры и ОБЖ в третьей школе в Краснодарском крае . Сама моя специальность — физическая культура — пригодилась своим здоровьем. То, что я был подготовлен, кроссы уже было не так страшно проходить с бронежилетом", — рассказал он.

По его словам, занятия смешанными единоборствами помогли развить реакцию и выносливость, что оказалось полезным на фронте.

"Она помогает вовремя среагировать. Все, что здесь используется, переносится с гражданского опыта. А потом в гражданке будет переноситься со здешнего опыта. Она всегда взаимозаменяема", — отметил "Перун".

Военнослужащий рассказал также, что следит за судьбой своих бывших учеников.