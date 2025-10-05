https://ria.ru/20251005/svo-2046480530.html
Войска "Юга" нанесли поражение ВСУ в ДНР
Войска "Юга" нанесли поражение ВСУ в ДНР - РИА Новости, 05.10.2025
Войска "Юга" нанесли поражение ВСУ в ДНР
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в... РИА Новости, 05.10.2025
Войска "Юга" нанесли поражение ВСУ в ДНР
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков в зоне действия войск "Юг"