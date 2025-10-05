https://ria.ru/20251005/svo-2046480297.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 05.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 боевиков ВСУ, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, сообщило в... РИА Новости, 05.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 55 боевиков в зоне действия войск "Днепр"