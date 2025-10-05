Войска "Центра" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

«

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, двух егерских, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.