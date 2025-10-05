Войска "Центра" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 14 бригад и двух полков ВСУ, противник потерял более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, двух егерских, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Димитров, Грузское, Торецкое, Рубежное, Артемовка, Дорожное, Ивановка, Красноармейск и Гришино в Донецкой Народной Республике.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, бронемашина "Senator канадского производства, пикап и орудие полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
22 июня 2022, 17:18