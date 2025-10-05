Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

«

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.