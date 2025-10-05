https://ria.ru/20251005/svo-2046479920.html
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 05.10.2025
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и полка беспилотных систем ВСУ, противник потерял до 225... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T12:15:00+03:00
2025-10-05T12:15:00+03:00
2025-10-05T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ямполь
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_4bef33dd4113a7843cd06af9d7140273.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
ямполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1691db8c6ec8db69cf139b57baceb1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ямполь, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Ямполь, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 225 боевиков в зоне действия войск "Запад"