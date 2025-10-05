Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Катериновка, Новая Сечь, Угроеды, Кровное, Андреевка, Осоевка и Искрисковщина Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоужвиновка, Волчанск, Двуречанское, Бологовка, Амбарное и Покаляное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, два артиллерийских орудия и пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
