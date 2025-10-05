Супы как из детства: секретные ингредиенты

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "А у нас сегодня гороховый!" — фраза, которая мгновенно погружает в детство, а там — кухня с кастрюлей на медленном огне с запахом, от которого урчало в животе еще до звонка в дверь. Советская суповая классика — это не просто еда, это целая культура. Куриный с лапшой, который неизменно поднимал на ноги во время простуды. Грибной, пахнущий лесными походами. Каждый из этих супов имеет свою удивительную историю и маленькие хитрости приготовления.

Как родился гороховый суп

Гороховый суп — одно из древнейших блюд человечества. Еще на улицах Древней Греции уличные торговцы предлагали прохожим дымящиеся чашки с гороховой похлебкой — сытной, доступной и питательной.

© Pixabay / RitaE Гороховый суп © Pixabay / RitaE Гороховый суп

В советскую эпоху гороховый суп превратился в настоящий символ домашнего благополучия. Копченая грудинка или ребрышки считались почти деликатесом, и их аромат, смешанный с запахом разваренного гороха, будил аппетит и обещал сытный обед. В заводских столовых это блюдо было настоящей находкой для рабочих — давало энергию на целую смену и надолго избавляло от чувства голода.

Ингредиенты и способ приготовления горохового супа с копченостями

Колотый горох — 300 г

Колотый горох — 300 г Копчености (грудинка, ребрышки или окорок) — 300 г

Копчености (грудинка, ребрышки или окорок) — 300 г Картофель — 3–4 шт.

Картофель — 3–4 шт. Морковь — 1 шт.

Морковь — 1 шт. Лук репчатый — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт. Лавровый лист, соль, перец — по вкусу

Рецепт: Горох тщательно промойте и замочите на четыре-шесть часов. Копчености залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите 30 минут. Добавьте замоченный горох, продолжайте варить около часа на медленном огне. Очищенный картофель нарежьте кубиками и положите в кастрюлю. Лук и морковь измельчите, обжарьте до золотистости на смеси растительного и сливочного масла, отправьте в суп, варите еще 20 минут. Копчености извлеките, отделите мясо от костей, нарежьте аккуратными кусочками, верните в суп. Добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. Готовьте до полного разваривания гороха и загустения супа.

Кулинарные хитрости для идеального горохового супа

Готовый суп нужно оставить под крышкой на 10-15 минут. За это время он не только приобретет идеальную консистенцию, но и позволит вкусам полностью раскрыться.

Для особой нежности и шелковистой текстуры попробуйте добавить в суп натуральный плавленый сырок за несколько минут до готовности. Он не только смягчит вкус, но и создаст неповторимую кремовую консистенцию.

© РИА Новости / Анна Людковская Быстрый гороховый суп из свиной рульки с гренками © РИА Новости / Анна Людковская Быстрый гороховый суп из свиной рульки с гренками

Подавайте гороховый суп с домашними гренками, натертыми чесноком и сбрызнутыми оливковым маслом. Настоящие ценители добавляют в тарелку измельченную свежую зелень, растертую с чесноком и солью, — это придает блюду яркую ароматную ноту.

История грибных супов

Грибные супы украшали русский стол задолго до письменных упоминаний о них. Лесные дары были основой рациона во время постов и служили настоящим спасением в неурожайные годы.

Первые документальные рецепты грибных супов появились в русских поваренных книгах XIX века, где особо ценились ароматные белые грибы, яркие подосиновики, нежные маслята и дружные семейства опят. В крестьянских семьях из свежих грибов варили похлебки с крупами, добавляли их в щи и рассольники.

Грибной промысел стал национальным увлечением в Советском Союзе, когда осенние выходные превращались в массовые грибные экспедиции. И сегодня "тихая охота" объединяет миллионы россиян, ради нескольких часов в лесу с корзинкой люди готовы преодолевать сотни километров.

Ингредиенты и способ приготовления супа с лисичками

Лисички — 350 г

Лисички — 350 г Картофель — 300 г

Картофель — 300 г Лук — 1 шт.

Лук — 1 шт. Морковь — 1 шт.

Морковь — 1 шт. Чеснок — 3 зуб.

Чеснок — 3 зуб. Зелень — 25 г

Зелень — 25 г Соль, лавровый лист, перец черный молотый — по вкусу

Рецепт: Лисички почистить и хорошо промыть. В кипящую воду добавить грибы, варить 15 минут, затем откинуть на дуршлаг. Нашинковать лук и чеснок. В кастрюле с толстым дном обжарить овощи на растительном и сливочном масле, пока лук не станет мягким. Очищенную и натертую на крупной терке морковь добавить к луку и томить пять минут. Добавить в нарезанный кубиками картофель и томить пять минут, постоянно помешивая. Половину зелени мелко нарезать и добавить к овощам. Посолить и поперчить. Налить воду, довести до кипения и варить до полуготовности картофеля. Нарезать лисички, положить в кастрюлю и варить 15 минут. Добавить оставшуюся зелень и лавровый лист. Готовить две минуты, затем снять суп с огня и оставить на десять минут.

Секреты настоящего грибного супа

Опытные повара советуют: самый ароматный бульон получается из белых грибов. Для насыщенного вкуса можно комбинировать разные виды — подберезовики и подосиновики. Каждый гриб вносит свою ноту в общую симфонию вкуса, создавая уникальный аромат.

Сушеные грибы перед варкой необходимо замочить в горячей воде. Для идеального грибного бульона важно соблюдать баланс: на литр воды достаточно 25 г сушеных грибов. Излишек может придать горечь, а недостаток не даст нужной насыщенности. Если используете свежие грибы, их понадобится примерно в пять-семь раз больше.

История куриного супа с лапшой

Куриный суп с лапшой — блюдо-космополит, преодолевшее границы стран и континентов. Его корни уходят в глубину веков, с упоминаниями в кулинарных традициях разных народов. По некоторым источникам, одними из первых куриный бульон с добавками начали готовить в Древней Греции и странах Восточной Азии.

© iStock.com / LauriPatterson Куриный суп © iStock.com / LauriPatterson Куриный суп

Каждый регион мира привнес в рецепт что-то свое. Восточные страны добавляли пряности и рисовую лапшу, в европейских вариациях часто встречаются овощи и зелень, а африканские версии могут содержать необычные для нас ингредиенты вроде сладкого картофеля.

Исторически куриный суп ценили как доступное, питательное, а также полезное блюдо. Птица размножалась быстро, не требовала особых условий содержания, а мясо получалось нежным и идеально подходило для супов. Многие старинные медицинские трактаты упоминают целебные свойства кушанья.

Ингредиенты и рецепт куриного супа с лапшой

Ингредиенты:

Курица — 1 целая или 500 г частей

Курица — 1 целая или 500 г частей Лапша или вермишель — 100 г

Лапша или вермишель — 100 г Морковь — 1 шт.

Морковь — 1 шт. Лук — 1 головка

Лук — 1 головка Картофель — 2–3 шт.

Картофель — 2–3 шт. Зелень — пучок

Зелень — пучок Соль, перец, лавровый лист — по вкусу

Рецепт: Курицу залейте холодной водой, доведите до кипения и варите час, периодически снимая пену. Готовое мясо вынуть, отделить от костей, порезать на кусочки. В кипящий бульон положите нарезанные морковь, лук и картофель, варите 15 минут. Добавьте лапшу, варите согласно инструкции на упаковке. Верните мясо в суп, приправьте солью, перцем, добавьте лавровый лист.

© iStock.com / AHatmaker Куриный суп © iStock.com / AHatmaker Куриный суп

Секреты идеального куриного супа с лапшой

Для насыщенного вкуса используйте только свежую курицу. Бульон получится прозрачным, если варить на медленном огне и регулярно снимать пену.

Важный нюанс: если переживаете, что лапша разварится и потеряет форму, — варите ее отдельно и добавляйте в тарелки перед подачей. Для аромата можно положить в бульон пару горошин душистого перца или веточку укропа. Лучший финальный акцент — свежая зелень: петрушка, укроп или зеленый лук.

Откуда взялся рассольник

Рассольник изначально не был супом. В середине XIX века Гоголь описывал его как "пирог с курицей и гречневой кашей, политый рассолом". А еще раньше так называли специальную посуду для подачи солений — роскошные серебряные чаши, которые сейчас можно увидеть в Оружейной палате.

Предком современного рассольника считается старинное русское блюдо калья — наваристая похлебка с соленостями. Готовили ее на разных бульонах: мясных, рыбных или грибных, обязательно добавляя крупу для плотности.

Особую славу в дореволюционной Москве снискал "Новотроицкий рассольник" из трактира при Свято-Троицком подворье на Ильинке. Монастырский вариант готовили без мяса — на смеси свежей и соленой рыбы с деликатесными раковыми шейками и пряными кореньями.

В советское время рассольник стал символом домашнего комфорта и тепла — наваристый, согревающий, с особой кислинкой от огурцов. Одни любили его за характерный вкус, другие именно из-за этого избегали.

Ингредиенты и рецепт рассольника с перловкой

Ингредиенты:

Говядина или курица — 400 г

Говядина или курица — 400 г Перловка — 100 г

Перловка — 100 г Соленые огурцы — 3–4 шт.

Соленые огурцы — 3–4 шт. Картофель средний — 3 шт.

Картофель средний — 3 шт. Морковь — 1 шт.

Морковь — 1 шт. Репчатый лук — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт. Огуречный рассол — 100 мл

Огуречный рассол — 100 мл Лавровый лист, черный перец, укроп, соль — по вкусу

Рецепт: Перловку промойте до прозрачной воды и замочите на шесть-восемь часов. Мясо варите час-полтора, чтобы получился наваристый бульон. Перловку отварите отдельно до полуготовности. Пассеруйте измельченные лук и морковь до золотистого цвета. Огурцы очистите от кожицы (если она жесткая) и нарежьте соломкой или кубиками. В бульон положите отваренную перловку и нарезанный картофель. Через десять минут добавьте зажарку, огурцы и рассол. В конце варки положите лавровый лист и специи. Дайте супу настояться под крышкой 15–20 минут.

Маленькие хитрости идеального рассольника

Настоящие гурманы знают: вкус супа меняется в зависимости от типа огурцов. Для классического варианта выбирайте именно соленые (не маринованные), с насыщенным ароматом укропа и чеснока. Если вы любите густые супы — мелко натрите часть картофеля вместо нарезки.