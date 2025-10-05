https://ria.ru/20251005/sulejmanov-2046469487.html

В деле Сулейманова могут появиться новые фигуранты

москва

россия

ибрагим сулейманов

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В уголовном деле в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова об убийствах могут появиться новые фигуранты, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что следствие проверяет на причастность к преступлениям ряд других лиц. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Сулейманова на срок два месяца, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает, заявляла защита миллиардера. В рамках дела, как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, арестован Муххамед Дарбишев, а ещё один Дарбишев, старший родственник Муххамеда, после задержания умер от сердечного приступа, рассказал агентству информированный источник. В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером". По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома 18, корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (105 УК РФ). С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.

