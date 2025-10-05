https://ria.ru/20251005/sud-2046451538.html
Суд в Москве посмертно рассматривает дело организатора ЛГБТ*-туров
Суд в Москве посмертно рассматривает дело организатора ЛГБТ*-туров
2025-10-05T07:11:00+03:00
2025-10-05T07:11:00+03:00
2025-10-05T10:53:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988453723_0:308:960:848_1920x0_80_0_0_8229f4d045706345de487215c51f4c5f.jpg
https://ria.ru/20251003/moskva-2046293842.html
https://ria.ru/20250827/izdatelstvo-2037826870.html
россия
москва
2025
Новости
ru-RU
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Головинский районный суд Москвы в июне приступил к посмертному рассмотрению по существу дела директора туристической фирмы из Москвы Андрея Котова**, обвиняемого в организации ЛГБТ-туров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
Котову окончательно предъявлено обвинение в использовании несовершеннолетних в изготовлении порнографических материалов и в создании и участии в деятельности экстремистской организации, следует из документов.
По делу уже состоялось шесть заседаний, следующее пройдет 8 октября. Дело рассматривается в закрытом режиме, указано в картотеке московских судов.
Котова арестовали 2 декабря 2024 года по статье 282.2 УК РФ
("Организация деятельности экстремистской организации"). В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Котов** организовывал ЛГБТ*-туры через ООО "Туристический клуб "Мен Тревел".
Столичный главк СК
сообщал, что, по данным следствия, фигурант и другие лица проведением поездок и публичных мероприятий, а также публикациями изображений в интернете формировали у граждан ложное представление о закрепленном в Конституции России институте брака, подрывали традиционные семейные ценности.
В конце декабря Котова нашли мертвым в СИЗО с порезами на теле. По предварительным данным, он совершил суицид.
Росфинмониторинг
внес Котова** в перечень террористов и экстремистов.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
**Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.