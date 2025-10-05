Суд в Москве посмертно рассматривает дело организатора ЛГБТ*-туров

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Головинский районный суд Москвы в июне приступил к посмертному рассмотрению по существу дела директора туристической фирмы из Москвы Андрея Котова**, обвиняемого в организации ЛГБТ-туров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.

Котову окончательно предъявлено обвинение в использовании несовершеннолетних в изготовлении порнографических материалов и в создании и участии в деятельности экстремистской организации, следует из документов.

По делу уже состоялось шесть заседаний, следующее пройдет 8 октября. Дело рассматривается в закрытом режиме, указано в картотеке московских судов.

Котова арестовали 2 декабря 2024 года по статье 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Котов** организовывал ЛГБТ*-туры через ООО "Туристический клуб "Мен Тревел".

Столичный главк СК сообщал, что, по данным следствия, фигурант и другие лица проведением поездок и публичных мероприятий, а также публикациями изображений в интернете формировали у граждан ложное представление о закрепленном в Конституции России институте брака, подрывали традиционные семейные ценности.

В конце декабря Котова нашли мертвым в СИЗО с порезами на теле. По предварительным данным, он совершил суицид.

Росфинмониторинг внес Котова** в перечень террористов и экстремистов.

