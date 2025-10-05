Рейтинг@Mail.ru
Супруги, осужденные за доведение подростка до суицида, не признали вину - РИА Новости, 05.10.2025
04:11 05.10.2025
Супруги, осужденные за доведение подростка до суицида, не признали вину
Супруги, осужденные за доведение подростка до суицида, не признали вину - РИА Новости, 05.10.2025
Супруги, осужденные за доведение подростка до суицида, не признали вину
Супруги Андрей и Ирина Воропаевы, осужденные за доведение подростка до суицида, вину по делу не признали, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 05.10.2025
происшествия
москва
россия
московский городской суд
происшествия, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд
Супруги, осужденные за доведение подростка до суицида, не признали вину

Супруги Воропаевы не признали вину по делу о доведении подростка до суицида

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Супруги Андрей и Ирина Воропаевы, осужденные за доведение подростка до суицида, вину по делу не признали, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В судебном заседании Воропаева И.А. и Воропаев А.С. вину по предъявленному обвинению не признали", - говорится в материалах.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Жительница Кемерово получила срок за доведение квартирантки до самоубийства
26 июня, 12:32
Воропаева, уточняется в них, в своей жалобе на приговор указала, что "их целью было не доведение до самоубийства, а именно воспитание несовершеннолетнего". Защита отца подростка в свою очередь подчеркивала, что "преступление он не совершал".
Троицкий суд Москвы в январе приговорил Ирину Воропаеву, мачеху подростка, к 4,5 годам колонии, ее супруг, родной отец погибшего, получил на год меньше. Оба признаны виновными по пунктам "а", "г" ч. 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). Это было второе рассмотрение дела, первый раз суд дал женщине 9 лет колонии, а ее супругу – 8,5. Апелляционная инстанция отменила приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направила дело на пересмотр.
Последний приговор был обжалован как обвинением, считающим его слишком мягким, так и обвиняемыми, настаивающими на незаконности решения ввиду допущенных судом нарушений. Мосгорсуд в середине сентября отклонил все жалобы и признал приговор законным, он вступил в законную силу.
По данным СМИ, мальчик по программе похудения своей мачехи Воропаевой сбросил 21 килограмм, жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат. Трагедия произошла в октябре 2019 года. Родная мать подростка умерла за несколько лет до его самоубийства.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Югре медсестру осудили за доведение коллеги до самоубийства
12 февраля, 08:17
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковский городской суд
 
 
