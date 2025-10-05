Супруги, осужденные за доведение подростка до суицида, не признали вину

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Супруги Андрей и Ирина Воропаевы, осужденные за доведение подростка до суицида, вину по делу не признали, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В судебном заседании Воропаева И.А. и Воропаев А.С. вину по предъявленному обвинению не признали", - говорится в материалах.

Воропаева, уточняется в них, в своей жалобе на приговор указала, что "их целью было не доведение до самоубийства, а именно воспитание несовершеннолетнего". Защита отца подростка в свою очередь подчеркивала, что "преступление он не совершал".

Троицкий суд Москвы в январе приговорил Ирину Воропаеву, мачеху подростка, к 4,5 годам колонии, ее супруг, родной отец погибшего, получил на год меньше. Оба признаны виновными по пунктам "а", "г" ч. 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). Это было второе рассмотрение дела, первый раз суд дал женщине 9 лет колонии, а ее супругу – 8,5. Апелляционная инстанция отменила приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направила дело на пересмотр.

Последний приговор был обжалован как обвинением, считающим его слишком мягким, так и обвиняемыми, настаивающими на незаконности решения ввиду допущенных судом нарушений. Мосгорсуд в середине сентября отклонил все жалобы и признал приговор законным, он вступил в законную силу.