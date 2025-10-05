https://ria.ru/20251005/ssha-2046548450.html
Трамп объяснил поражения США в войнах политкорректностью
Президент США Дональд Трамп на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния заявил, что Штаты проигрывали войны из-за политкорректности. РИА Новости, 05.10.2025
