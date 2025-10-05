Трамп объяснил поражения США в войнах политкорректностью

Рейтинг@Mail.ru
23:55 05.10.2025
Президент США Дональд Трамп на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния заявил, что Штаты проигрывали войны из-за политкорректности.
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния заявил, что Штаты проигрывали войны из-за политкорректности.
"Проблема со Вьетнамом в том, что мы перестали драться для победы. Мы бы победили легко. Легко бы победили в Афганистане. Легко бы выиграли любую войну. Но мы были политически корректными: давайте полегче. Теперь мы не политкорректные, мы выигрываем", - сказал Трамп, выступая на параде.
Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
Ранее Трамп заявил, что США не выигрывали войны со времен Второй мировой, наибольший вклад в победу в которой он приписывает Штатам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Трамп вновь приписал США победу в мировых войнах
4 июля, 04:22
4 июля, 04:22
 
В миреСШАВьетнамАфганистанДональд Трамп
 
 
