В конгрессе объяснили, почему США не могут сделать ничего исключительного

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что США на фоне внутриполитических успехов Китая не способны сделать ничего исключительного, поскольку большинство американских лидеров одержимы финансированием иностранных войн и сменой режимов в других странах.
Конгрессвумен обратила внимание на публикацию пользователя соцсети Х, комментирующего недавнее открытие в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая самого высокого моста в мире (625 метров). По его словам, вот что происходит, когда в стране не тратят ресурсы на бесконечные войны и финансирование армий других стран.
"На сто процентов верно. Америка не может сделать ничего исключительного, потому что большинство наших лидеров одержимы поддержанием нашей военной (убийственной) экономики, финансированием иностранных войн и сменой режимов в других странах. Я всегда голосую против, но ситуация не изменится, пока этого не потребует американский народ", - ответила Грин.