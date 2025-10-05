В конгрессе объяснили, почему США не могут сделать ничего исключительного

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что США на фоне внутриполитических успехов Китая не способны сделать ничего исключительного, поскольку большинство американских лидеров одержимы финансированием иностранных войн и сменой режимов в других странах.