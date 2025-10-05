Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе объяснили, почему США не могут сделать ничего исключительного
23:28 05.10.2025
В конгрессе объяснили, почему США не могут сделать ничего исключительного
В конгрессе объяснили, почему США не могут сделать ничего исключительного - РИА Новости, 05.10.2025
В конгрессе объяснили, почему США не могут сделать ничего исключительного
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что США на фоне внутриполитических успехов Китая не способны сделать ничего... РИА Новости, 05.10.2025
в мире
сша
китай
гуйчжоу
марджори тейлор грин
сша
китай
гуйчжоу
в мире, сша, китай, гуйчжоу, марджори тейлор грин
В мире, США, Китай, Гуйчжоу, Марджори Тейлор Грин
В конгрессе объяснили, почему США не могут сделать ничего исключительного

Конгрессвумен Грин: большинство лидеров в США одержимы войнами и сменой режимов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что США на фоне внутриполитических успехов Китая не способны сделать ничего исключительного, поскольку большинство американских лидеров одержимы финансированием иностранных войн и сменой режимов в других странах.
Конгрессвумен обратила внимание на публикацию пользователя соцсети Х, комментирующего недавнее открытие в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая самого высокого моста в мире (625 метров). По его словам, вот что происходит, когда в стране не тратят ресурсы на бесконечные войны и финансирование армий других стран.
«
"На сто процентов верно. Америка не может сделать ничего исключительного, потому что большинство наших лидеров одержимы поддержанием нашей военной (убийственной) экономики, финансированием иностранных войн и сменой режимов в других странах. Я всегда голосую против, но ситуация не изменится, пока этого не потребует американский народ", - ответила Грин.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Пушков заявил о возвращении Трампа к доктрине неоконсерваторов 1990-х годов
