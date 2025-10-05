Мерц поддержал мирный план Трампа по Газе

БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе беседы глава немецкого кабмина поддержал мирный план президента США Дональда Трампа, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.

ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа . Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.

"Федеральный канцлер Фридрих Мерц провёл сегодня телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о развитии ситуации в секторе Газа. Канцлер решительно поддержал мирный план президента Трампа", - сообщил Корнелиус.

По словам представителя кабмина, Мерц оценил план, как лучшую возможность для освобождения заложников и установления мира в секторе Газа. Глава немецкого кабмина приветствовал тот факт, что Израиль поддерживает этот план, и похвалил решение Израиля вывести вооружённые силы из Газы.

Канцлер подчеркнул необходимость согласовать в рамках переговоров в Египте соглашение о прекращении боевых действий, освобождение заложников, полноценный гуманитарный доступ в сектор Газа и разоружение движения ХАМАС.

"Федеральное правительство продолжит дипломатические усилия, поддерживая контакт с партнёрами на Ближнем Востоке США . Оно намерено активно участвовать в реализации плана. Министр иностранных дел (Йоханн) Вадефуль направляется в регион", - добавил Корнелиус со слов Мерца.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители.