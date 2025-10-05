Рейтинг@Mail.ru
CBS сообщил о стрельбе в Алабаме, есть погибшие
17:47 05.10.2025
CBS сообщил о стрельбе в Алабаме, есть погибшие
CBS сообщил о стрельбе в Алабаме, есть погибшие - РИА Новости, 05.10.2025
CBS сообщил о стрельбе в Алабаме, есть погибшие
Два человека погибли, 12 пострадали в результате стрельбы, произошедшей в американском городе Монтгомери в штате Алабама, сообщает телеканал CBS со ссылкой на... РИА Новости, 05.10.2025
в мире
монтгомери
алабама
https://ria.ru/20250322/las-kruses-2006630378.html
монтгомери
алабама
в мире, монтгомери, алабама
В мире, Монтгомери, Алабама
CBS сообщил о стрельбе в Алабаме, есть погибшие

CBS: два человека погибли, 12 пострадали при стрельбе в американской Алабаме

© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / LM Otero
Место преступления в США. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Два человека погибли, 12 пострадали в результате стрельбы, произошедшей в американском городе Монтгомери в штате Алабама, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
"Враждующие вооруженные люди открыли друг по другу огонь в многолюдном районе ночных развлечений в центре столицы Алабамы, в результате два человека погибли и еще 12 получили ранения", - сообщает CBS.
Согласно начальнику полиции Монтгомери Джеймсу Грейбоусу, трое пострадавших были доставлены в больницу с травмами, представляющими угрозу жизни.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию города, как отмечается, в 23.30 по местному времени (07.30 мск), вооруженные люди открыли огонь друг по другу посреди толпы. На текущий момент еще никому не было предъявлено обвинений, пишет телеканал со ссылкой на правоохранителей.
В американском Лас-Крусесе произошла стрельба
22 марта, 08:57
В американском Лас-Крусесе произошла стрельба
22 марта, 08:57
 
В миреМонтгомериАлабама
 
 
