CBS сообщил о стрельбе в Алабаме, есть погибшие

Сообщение о стрельбе поступило в полицию города, как отмечается, в 23.30 по местному времени (07.30 мск), вооруженные люди открыли огонь друг по другу посреди толпы. На текущий момент еще никому не было предъявлено обвинений, пишет телеканал со ссылкой на правоохранителей.