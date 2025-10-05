В Белом доме предупредили о последствиях остановки правительства

«

"Если президент решит, что переговоры никуда не ведут, тогда начнутся сокращения, но все надеются, что с понедельника у нас будет новое начало, демократы увидят, что здравый смысл - это избежать сокращений, потерь для ВВП в 15 миллиардов долларов в неделю, если правительство остановится", - сказал Хассет в интервью CNN.