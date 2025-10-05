В Белом доме предупредили о последствиях остановки правительства

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
«
"Если президент решит, что переговоры никуда не ведут, тогда начнутся сокращения, но все надеются, что с понедельника у нас будет новое начало, демократы увидят, что здравый смысл - это избежать сокращений, потерь для ВВП в 15 миллиардов долларов в неделю, если правительство остановится", - сказал Хассет в интервью CNN.
По словам главы национального экономического совета, если демократы разумно подойдут в сенате к вопросу согласования бюджета, то причин для сокращений не будет.