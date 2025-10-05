Глава РФПИ сравнил протесты в Грузии и США

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Беспорядки в Тбилиси в Грузии и в Орегоне в США проходят "по одному и тому же сценарию", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Согласно сообщению американской газеты New York Post, движение "Антифа" уже более 100 дней осаждает центр содержания под стражей службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE). Американский президент Дональд Трамп 27 сентября объявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов ICE от "Антифа", которое он ранее признал террористическим. После этого Трамп и губернатор штата Орегон Тина Котек обменялись жесткими сообщениями по поводу решения Белого дома направить силы нацгвардии в Портленд. Суд в воскресенье временно заблокировал отправку нацгвардии в Портленд до дальнейшего решения.
Ранее митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет. Минздрав Грузии в субботу сообщил, что шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков в день выборов в органы местного самоуправления в Тбилиси.