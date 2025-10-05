Глава РФПИ сравнил протесты в Грузии и США

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Беспорядки в Тбилиси в Грузии и в Орегоне в США проходят "по одному и тому же сценарию", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.