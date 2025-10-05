Рейтинг@Mail.ru
Минюст США начал расследование в отношении полиции Портленда - РИА Новости, 05.10.2025
04:09 05.10.2025
Минюст США начал расследование в отношении полиции Портленда
Минюст США начал расследование в отношении полиции Портленда - РИА Новости, 05.10.2025
Минюст США начал расследование в отношении полиции Портленда
Минюст США начал расследование в отношении полиции Портленда из-за ареста консервативного блогера Ника Сортора, сообщает газета Hill со ссылкой на помощника... РИА Новости, 05.10.2025
в мире
портленд
сша
орегон
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://ria.ru/20251005/ssha-2046442167.html
https://ria.ru/20250928/portlend-2044847750.html
портленд
сша
орегон
в мире, портленд, сша, орегон, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Портленд, США, Орегон, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Минюст США начал расследование в отношении полиции Портленда

Минюст начал расследование в отношении полиции Портленда из-за ареста блогера

© AP Photo / Marcio Jose SanchezПолицейские задерживают протестующего в Портленде, штат Орегон, США
Полицейские задерживают протестующего в Портленде, штат Орегон, США - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Полицейские задерживают протестующего в Портленде, штат Орегон, США. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минюст США начал расследование в отношении полиции Портленда из-за ареста консервативного блогера Ника Сортора, сообщает газета Hill со ссылкой на помощника генерального прокурора министерства юстиции по гражданским правам Хармит Диллон.
"Министерство юстиции ведет расследование в отношении полицейского департамента Портленда", - пишет издание.
Газета напоминает, что Сортор был недавно арестован у здания иммиграционной службы в Орегоне. По словам Диллон, минюст проверяет, не нарушила ли местная полиция гражданские права блогера.
В минюсте рассказали, что запросили кадры с нательных камер полицейских, а также потребовали объяснить, почему ряд журналистов в Портленде подвергается атакам, а полиция при этом бездействует.
Президент США Дональд Трамп 27 сентября заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа", которое он ранее признал террористическим. После этого Трамп и губернатор штата Орегон Тина Котек обменялись жёсткими сообщениями по поводу решения Белого дома направить силы нацгвардии в Портленд. Позднее суд временно заблокировал отправку нацгвардии в Портленд до дальнейшего решения.
В миреПортлендСШАОрегонДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
