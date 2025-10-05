МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минюст США начал расследование в отношении полиции Портленда из-за ареста консервативного блогера Ника Сортора, сообщает газета Hill со ссылкой на помощника генерального прокурора министерства юстиции по гражданским правам Хармит Диллон.
"Министерство юстиции ведет расследование в отношении полицейского департамента Портленда", - пишет издание.
Газета напоминает, что Сортор был недавно арестован у здания иммиграционной службы в Орегоне. По словам Диллон, минюст проверяет, не нарушила ли местная полиция гражданские права блогера.
В минюсте рассказали, что запросили кадры с нательных камер полицейских, а также потребовали объяснить, почему ряд журналистов в Портленде подвергается атакам, а полиция при этом бездействует.
Президент США Дональд Трамп 27 сентября заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа", которое он ранее признал террористическим. После этого Трамп и губернатор штата Орегон Тина Котек обменялись жёсткими сообщениями по поводу решения Белого дома направить силы нацгвардии в Портленд. Позднее суд временно заблокировал отправку нацгвардии в Портленд до дальнейшего решения.