04:07 05.10.2025 (обновлено: 04:12 05.10.2025)
Трамп распорядился отправить 300 нацгвардейцев в Чикаго
Трамп распорядился отправить 300 нацгвардейцев в Чикаго
чикаго, в мире, дональд трамп, сша
Чикаго, В мире, Дональд Трамп, США
© AP Photo / Jae HongНациональная гвардия США
© AP Photo / Jae Hong
Национальная гвардия США. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 солдат нацгвардии в Чикаго, сообщил Белый дом.
"Президент Трамп утвердил (отправку – ред.) 300 нацгвардейцев для защиты федеральных служащих и активов", - заявила представитель Белого дома Абигейл Джексон, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
