https://ria.ru/20251005/ssha-2046443562.html
Трамп распорядился отправить 300 нацгвардейцев в Чикаго
Трамп распорядился отправить 300 нацгвардейцев в Чикаго - РИА Новости, 05.10.2025
Трамп распорядился отправить 300 нацгвардейцев в Чикаго
Президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 солдат нацгвардии в Чикаго, сообщил Белый дом. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T04:07:00+03:00
2025-10-05T04:07:00+03:00
2025-10-05T04:12:00+03:00
чикаго
в мире
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021668340_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4820f04634100c32a58be3c2d36f22d.jpg
https://ria.ru/20251004/chikago-2046426639.html
чикаго
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021668340_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0bd431f3cea2e035a24089b3ce77823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чикаго, в мире, дональд трамп, сша
Чикаго, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп распорядился отправить 300 нацгвардейцев в Чикаго
Трамп распорядился отправить 300 солдат нацгвардии в Чикаго