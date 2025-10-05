Суд в США заблокировал решение о развертывании нацгвардии в Портленде

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Суд в США временно заблокировал решение властей о развертывании нацгвардии в Портленде, сообщает газета Суд в США временно заблокировал решение властей о развертывании нацгвардии в Портленде, сообщает газета New York Times со ссылкой на решение.

"Федеральный судья в субботу заблокировал (Решение — Прим. Ред.) администрации Трампа использовать солдат нацгвардии, чтобы помочь справиться с ночными протестами у здания иммиграционной полиции в Портленде", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, судья в своем решении, срок действия которого истекает 18 октября, пояснил, что ожидает подтверждения в ходе дальнейшего разбирательства, что американский лидер превысил конституционные полномочия, задействовав федеральных солдат в отдельно взятом штате.

Ожидается, что на это решение будет подана апелляция, уточняет газета.

"Антифа" , которое он ранее признал террористическим. После этого Трамп и губернатор штата Глава Белого дома 27 сентября заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения, которое он ранее признал террористическим. После этого Трамп и губернатор штата Орегон Тина Котек обменялись жёсткими сообщениями по поводу решения Белого дома направить силы нацгвардии в город.

Считается, что в Портленде проживает большое количество сторонников "Антифа", представителей левых и ультралевых взглядов.