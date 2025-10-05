Рейтинг@Mail.ru
Суд в США заблокировал решение о развертывании нацгвардии в Портленде
03:20 05.10.2025 (обновлено: 04:02 05.10.2025)
Суд в США заблокировал решение о развертывании нацгвардии в Портленде
Суд в США заблокировал решение о развертывании нацгвардии в Портленде
Суд в США временно заблокировал решение властей о развертывании нацгвардии в Портленде, сообщает газета New York Times со ссылкой на решение. РИА Новости, 05.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Суд в США временно заблокировал решение властей о развертывании нацгвардии в Портленде, сообщает газета New York Times со ссылкой на решение.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Трамп переведет под федконтроль бойцов нацгвардии Иллинойса, заявил глава
Вчера, 22:19
"Федеральный судья в субботу заблокировал (Решение — Прим. Ред.) администрации Трампа использовать солдат нацгвардии, чтобы помочь справиться с ночными протестами у здания иммиграционной полиции в Портленде", — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, судья в своем решении, срок действия которого истекает 18 октября, пояснил, что ожидает подтверждения в ходе дальнейшего разбирательства, что американский лидер превысил конституционные полномочия, задействовав федеральных солдат в отдельно взятом штате.
Ожидается, что на это решение будет подана апелляция, уточняет газета.
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Трамп поручил правительству начать пересмотр помощи Портленду
3 октября, 22:05
Глава Белого дома 27 сентября заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа", которое он ранее признал террористическим. После этого Трамп и губернатор штата Орегон Тина Котек обменялись жёсткими сообщениями по поводу решения Белого дома направить силы нацгвардии в город.

Считается, что в Портленде проживает большое количество сторонников "Антифа", представителей левых и ультралевых взглядов.

Во вторник глава Белого дома подписал указ о признании движения террористической организацией. Как сообщала газета WSJ со ссылкой на источники, в винтовке, из которой могли убить консервативного активиста и сторонника американского президента Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифа".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Трамп заявил, что направил подразделения Нацгвардии в Орегон
1 октября, 20:45
 
В мире США Портленд Дональд Трамп Министерство обороны США Пит Хегсет Орегон
 
 
