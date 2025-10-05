Суд в США заблокировал решение о развертывании нацгвардии в Портленде

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Суд в США временно заблокировал решение властей о развертывании нацгвардии в Портленде, сообщает газета New York Times со ссылкой на решение.
"Федеральный судья в субботу заблокировал (Решение — Прим. Ред.) администрации Трампа использовать солдат нацгвардии, чтобы помочь справиться с ночными протестами у здания иммиграционной полиции в Портленде", — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, судья в своем решении, срок действия которого истекает 18 октября, пояснил, что ожидает подтверждения в ходе дальнейшего разбирательства, что американский лидер превысил конституционные полномочия, задействовав федеральных солдат в отдельно взятом штате.
Ожидается, что на это решение будет подана апелляция, уточняет газета.
Глава Белого дома 27 сентября заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа", которое он ранее признал террористическим. После этого Трамп и губернатор штата Орегон Тина Котек обменялись жёсткими сообщениями по поводу решения Белого дома направить силы нацгвардии в город.
Считается, что в Портленде проживает большое количество сторонников "Антифа", представителей левых и ультралевых взглядов.
Во вторник глава Белого дома подписал указ о признании движения террористической организацией. Как сообщала газета WSJ со ссылкой на источники, в винтовке, из которой могли убить консервативного активиста и сторонника американского президента Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифа".
