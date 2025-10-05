Рейтинг@Mail.ru
"Нет ни одной области". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 05.10.2025
21:36 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/spetsoperatsiya-2046540134.html
"Нет ни одной области". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Нет ни одной области". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 05.10.2025
"Нет ни одной области". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Украинской армии не удается противостоять наступлению российских войск на всех направлениях, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T21:36:00+03:00
2025-10-05T21:36:00+03:00
сша
украина
россия
ларри джонсон
дональд трамп
кит келлог
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779659_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_599e4ba121cefc14d62594fb60279ead.jpg
https://ria.ru/20251005/putin-2046519352.html
https://ria.ru/20251005/putin-2046397276.html
https://ria.ru/20251005/putin-2046475858.html
сша
украина
россия
сша, украина, россия, ларри джонсон, дональд трамп, кит келлог, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
США, Украина, Россия, Ларри Джонсон, Дональд Трамп, Кит Келлог, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Нет ни одной области". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Джонсон: ВСУ не могут отбить наступление ВС РФ по всей линии фронта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинской армии не удается противостоять наступлению российских войск на всех направлениях, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"На поле боя нет ни одной области, куда Украина могла бы указать и сказать: "О боже, мы не только сдерживаем русских, но и отбрасываем их назад", — сказал он.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
"Очень незаурядный". На Западе обратили внимание на черту Путина
Вчера, 18:20
По словам аналитика, российские войска добиваются значительного прогресса на передовой. При этом ВСУ становятся все слабее.
Джонсон также предупредил, что даже если США и поставят ракеты "Томагавк" Украине, то это только приведет к опасной эскалации.
На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет "Томагавк", но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов
Вчера, 08:00
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений. При этом глава государства предупредил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США.
Путин о Томагавках и отношениях с США - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Путин рассказал, к чему приведут поставки "Томагавков" Украине
Вчера, 11:18
 
СШАУкраинаРоссияЛарри ДжонсонДональд ТрампКит КеллогВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
