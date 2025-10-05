"Нет ни одной области". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений. При этом глава государства предупредил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США.