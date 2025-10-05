МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1,3 тысячи военнослужащих, следует из сводки Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Кузьминовка в ДНР
Военная помощь Украине
Финансовая поддержка Украины Европой "невероятно затратна", заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Инициатива по боеприпасам для Украины нуждается в прозрачности, заявил на своей первой пресс-конференции после победы на парламентских выборах в Чехии лидер движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш.
Европарламент призвал запустить переговоры с Украиной о ее членстве в Евросоюзе до конца года, при этом экономические реалии страны таковы, что для нее процесс вхождения в союз пока выглядит больше, как затяжной марафон, а не короткий спринт. РИА Новости оценило финансовое состояние Украины с точки зрения ее соответствия принципам функционирующей экономики, изучив данные Международного валютного фонда и местных финансовых ведомств.
Положение ВСУ
Командир 92-й штурмовой бригады ВСУ приказал расформировать взвод ударных БПЛА "Феникс", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением на хатненском участке фронта (харьковское направление) из-за уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная, которые сами же заминировали, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
ВСУ за три дня безуспешных атак потеряли в Сумской области более 100 человек, танк, три боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и три буксируемые гаубицы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Позитивные тенденции
Поставки киевскому режиму ракет "Томагавк" приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях РФ и США, заявил президент России Владимир Путин.
Конфликт на Украине мог бы давно завершиться, если бы Евросоюз тратил столько же усилия для достижения мира, сколько он тратит сейчас на поддержку этого конфликта, сделал заявление премьер Словакии Роберт Фицо.
Аргентинские СМИ и СВО
Аргентинский журналист Тадео Кастельоне, в феврале этого года побывавший в Донецке, назвал действия киевского режима терроризмом. Многие аргентинцы, несмотря на влияние прозападных СМИ, готовы слушать правду о Донбассе, считает Кастельоне. Прозападная позиция аргентинских СМИ мешает рассказывать правду о конфликте на Украине в этой латиноамериканской стране, уверен журналист.
