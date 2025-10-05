Рейтинг@Mail.ru
05.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 05.10.2025 (обновлено: 08:17 05.10.2025)
В Северске остаются мирные жители
2025
Новости
Разведчик с позывным "Кризис" о мирном населении в Северске
Мирные жители остаются в Северске, за который идут бои в Донбассе, их передвижение отслеживают разведчики группировки войск "Южная", чтобы исключить удары по гражданскому населению, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Кризис". Увидев гражданское население, мы наблюдаем за ним, летаем, смотрим, что они делают, чем занимаются. Ни в коем случае по этим жилым домам, где находятся гражданские, мы не работаем. Мы их отмечаем на карте как жилые дома.
ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Мирные жители остаются в Северске, за который идут бои в Донбассе, их передвижение отслеживают разведчики группировки войск "Южная", чтобы исключить удары по гражданскому населению, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Кризис".
"Увидев гражданское население, мы наблюдаем за ним, летаем, смотрим, что они делают, чем занимаются. Ни в коем случае по этим жилым домам, где находятся гражданские, мы не работаем. Мы их отмечаем на карте как жилые дома", — сказал "Кризис".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Западе раскрыли "злейшего врага" ВСУ в зоне СВО
Вчера, 16:49
По словам разведчика, наблюдение за гражданским населением является также одной из основных задач.
"Недавно, пролетая над жилой застройкой в центральной части Северска, увидел скопление мирного населения, примерно десять человек стояли возле дома и что-то обсуждали", — добавил разведчик.
Он отметил, что координаты данного места были переданы в отряд, и больше боевая работа в этом квадрате не велась, чтобы не нанести ущерб.
