В Северске остаются мирные жители

ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Мирные жители остаются в Северске, за который идут бои в Донбассе, их передвижение отслеживают разведчики группировки войск "Южная", чтобы исключить удары по гражданскому населению, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Кризис".

"Увидев гражданское население, мы наблюдаем за ним, летаем, смотрим, что они делают, чем занимаются. Ни в коем случае по этим жилым домам, где находятся гражданские, мы не работаем. Мы их отмечаем на карте как жилые дома", — сказал "Кризис".

По словам разведчика, наблюдение за гражданским населением является также одной из основных задач.

"Недавно, пролетая над жилой застройкой в центральной части Северска , увидел скопление мирного населения, примерно десять человек стояли возле дома и что-то обсуждали", — добавил разведчик.