ВСУ лишились установки HIMARS в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:56 05.10.2025 (обновлено: 14:25 05.10.2025)
ВСУ лишились установки HIMARS в Харьковской области
ВСУ лишились установки HIMARS в Харьковской области

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. ВСУ лишились установки HIMARS и до взвода личного состава в районе населенного пункта Средний Бурлук в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе населенного пункта Средний Бурлук поражены позиции РСЗО HIMARS ВСУ. В результате удара уничтожены пусковая установка HIMARS, транспортно-заряжающая машина и до взвода личного состава ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
