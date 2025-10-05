Российский боец рассказал, как его спас от осколка мобильник боевика ВСУ

ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Трофейный мобильный телефон, доставшийся от боевика ВСУ, спас ногу российскому солдату на красноармейском направлении, когда тот попал под атаку украинских беспилотников, об этом РИА Новости рассказал сам боец.

"Противник откатывался, вышел на наши позиции. Он совсем не ожидал — мы находились у него в тылу. Приняли стрелковый бой. Я забрал вражеский телефон, рацию", - сказал военнослужащий подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки "Центр", с позывным "Байкал".