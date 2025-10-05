https://ria.ru/20251005/spetsoperatsiya-2046448996.html
Российский боец рассказал, как его спас от осколка мобильник боевика ВСУ
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
2025
ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Трофейный мобильный телефон, доставшийся от боевика ВСУ, спас ногу российскому солдату на красноармейском направлении, когда тот попал под атаку украинских беспилотников, об этом РИА Новости рассказал сам боец.
"Противник откатывался, вышел на наши позиции. Он совсем не ожидал — мы находились у него в тылу. Приняли стрелковый бой. Я забрал вражеский телефон, рацию", - сказал военнослужащий подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки "Центр", с позывным "Байкал".
"Потом, к сожалению, прилетели беспилотники вражеские. Телефон спас, если не жизнь, то ногу точно — я его в карман положил. После боя достаю — он с осколком", - добавил он.