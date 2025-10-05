Украинский военный на Сумском направлении пытался сбежать в сарафане

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинский военнослужащий на сумском направлении при приближении подразделения ВС РФ пытался сбежать на велосипеде, надев женский сарафан, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Ранее собеседник агентства рассказал, что украинские солдаты нередко переодеваются, чтобы скрыться.

"Один в сарафане на велосипеде удирал", - сказал собеседник агентства.