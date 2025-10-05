https://ria.ru/20251005/spetsoperatsiya-2046448575.html
Украинский военный на Сумском направлении пытался сбежать в сарафане
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинский военнослужащий на сумском направлении при приближении подразделения ВС РФ пытался сбежать на велосипеде, надев женский сарафан, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее собеседник агентства рассказал, что украинские солдаты нередко переодеваются, чтобы скрыться.
"Один в сарафане на велосипеде удирал", - сказал собеседник агентства.
Президент России
Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной
